Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Билеты по 10 евро — Wizz Air анонсировал программу лояльности

Билеты по 10 евро — Wizz Air анонсировал программу лояльности

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 07:55
обновлено: 14:54
Wizz Air анонсировал программу "All You Can Fly" — как сэкономить на билетах
Самолет Wizz Air. Фото: lwo.aero

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил программу для пассажиров "All You Can Fly". Она была впервые введена в прошлом году, а теперь открыла такую возможность еще для сотен путешественников. По ее условиям, туристы, которые часто путешествуют авиа, могут существенно сэкономить на стоимости билетов.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Реклама
Читайте также:

Стоимость "All You Can Fly"

Сообщается, что стоимость "All You Can Fly" на год составляет 499 евро (около 25 тыс. гривен). Однако новая волна программы охватывает только 10 000 пассажиров, поэтому стоит поторопиться.

Преимущества программы "All You Can Fly" для пассажиров

Благодаря этой программе пассажир может приобрести билет почти в любую страну всего за 9,99 евро (около 500 гривен). Абонемент All You Can Fly позволяет пассажирам летать в среднем девять раз в год.

Недостатки программы "All You Can Fly"

Пассажирам будут доступны только определенные направления, которые заранее неизвестны. Такая программа идеально подойдет для путешественников, которые имеют гибкий график работы и могут себе позволить спонтанное путешествие. Из-за нехватки билетов, может случиться ситуация, что вам придется остаться на несколько дней дольше, что не удобно для рабочих со стабильным графиком работы. Так же путешественник может выбрать только доступные даты, которые могут не совпасть с его отпуском.

Ранее мы рассказывали о преимуществах дополнительной услуги Wizz Priority. Ее стоимость варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного рейса.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.

авиарейсы авиабилеты путешествие экономия Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации