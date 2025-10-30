Wizz Air анонсировал программу "All You Can Fly" — как сэкономить на билетах

Самолет Wizz Air. Фото: lwo.aero

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air запустил программу для пассажиров "All You Can Fly". Она была впервые введена в прошлом году, а теперь открыла такую возможность еще для сотен путешественников. По ее условиям, туристы, которые часто путешествуют авиа, могут существенно сэкономить на стоимости билетов.

Стоимость "All You Can Fly"

Сообщается, что стоимость "All You Can Fly" на год составляет 499 евро (около 25 тыс. гривен). Однако новая волна программы охватывает только 10 000 пассажиров, поэтому стоит поторопиться.

Преимущества программы "All You Can Fly" для пассажиров

Благодаря этой программе пассажир может приобрести билет почти в любую страну всего за 9,99 евро (около 500 гривен). Абонемент All You Can Fly позволяет пассажирам летать в среднем девять раз в год.

Недостатки программы "All You Can Fly"

Пассажирам будут доступны только определенные направления, которые заранее неизвестны. Такая программа идеально подойдет для путешественников, которые имеют гибкий график работы и могут себе позволить спонтанное путешествие. Из-за нехватки билетов, может случиться ситуация, что вам придется остаться на несколько дней дольше, что не удобно для рабочих со стабильным графиком работы. Так же путешественник может выбрать только доступные даты, которые могут не совпасть с его отпуском.

