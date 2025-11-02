Який аеропорт в ЄС ближчий до українського кордону (карта)

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Через закрите небо українцям доводиться терпіти неабиякі випробування, щоб дістатися до найближчого аеропорту за кордоном. Наші громадяни найчастіше подорожують літаком саме з польських міст — Варшави, Кракова та інших. Втім, найближче до нашого кордону розташовані аеропорти Румунії.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до України.

Який аеропорт ближчий до українського кордону

Якщо ви плануєте виїжджати разом із дітками за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі. Необхідно заздалегідь розумно спланувати свій маршрут. Зокрема, перед виїздом не зайвим буде перевірити, яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни та обрати найбільш оптимальний для себе варіант. Зокрема, близько до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова).

Проте найближче до нашого кордону розташовані румунські міста Ясси (350 кілометрів від Одеси) та Сучава (80 кілометрів від Чернівців). Втім, варто врахувати, що попри доступність, ці аеропорти доволі маленькі й там доступно не так багато напрямків, як у польських Варшаві чи Кракові.

Відстань від Одеси до аеропорту Сучави. Фото: скриншот

Відстань від Одеси до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

