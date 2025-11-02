Відео
Короткий маршрут — найближчі аеропорти ЄС поруч із Україною

Короткий маршрут — найближчі аеропорти ЄС поруч із Україною

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 12:22
Оновлено: 09:52
Який аеропорт в ЄС ближчий до українського кордону (карта)
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

 Через закрите небо українцям доводиться терпіти неабиякі випробування, щоб дістатися до найближчого аеропорту за кордоном. Наші громадяни найчастіше подорожують літаком саме з польських міст — Варшави, Кракова та інших. Втім, найближче до нашого кордону розташовані аеропорти Румунії.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до України.

Читайте також:

Який аеропорт ближчий до українського кордону

Якщо ви плануєте виїжджати разом із дітками за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі. Необхідно заздалегідь розумно спланувати свій маршрут. Зокрема, перед виїздом не зайвим буде перевірити, яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни та обрати найбільш оптимальний для себе варіант. Зокрема, близько до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). 

Проте найближче до нашого кордону розташовані румунські міста Ясси (350 кілометрів від Одеси) та Сучава (80 кілометрів від Чернівців). Втім, варто врахувати, що попри доступність, ці аеропорти доволі маленькі й там доступно не так багато напрямків, як у польських Варшаві чи Кракові.

None - фото 1
Відстань від Одеси до аеропорту Сучави. Фото: скриншот
None - фото 2
Відстань від Одеси до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ryanair незабаром скасує один зі зборів. Пасажири зможуть зекономити 20 євро на кожному рейсі.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інші країн.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
