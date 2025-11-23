Как найти идеальный район в неизвестном городе в Европе — хитрый лайфхак

Аренда жилья. Фото: freepik.com

Когда вы планируете поездку в новый город в Европе, всегда встает вопрос, где снять апартаменты. Отзывы в Сети не всегда являются правдивыми, а выбранный вами район может оказаться опасным. Жилье в центре любого города стоит дороже, однако есть хитрый лайфхак, как понять, как выбирать жилье в незнакомом городе там, где лучшие магазины и пекарни.

Путешественник по имени Уилл Уоттс поделился своим уникальным лайфхаком, который поможет найти лучшие районы в новом для вас городе. Все, что нужно — приложение Google Maps для поиска одного конкретного магазина.

"Я много путешествую по работе, и каждый раз, когда я приезжаю в новый город, у меня есть надежный способ найти самый красивый район. Он называется "стратегия Lululemon (известная сеть спортивной одежды. — Ред.)",— поделился Уилл.

Он пояснил, что эти магазины дают прекрасную возможность сориентироваться в районе, ведь их не строят в бедных и криминогенных районах.

"Мы ищем именно те Lululemons с витринами - именно там вы найдете классные бары, рестораны и пекарню, с вкусными десертами", — сказал турист.

Мужчина также порекомендовал выбирать район для проживания вблизи популярной в Европе сети супермаркетов Whole Food.

Lululemon — это канадская компания по производству спортивной одежды, которая насчитывает более 700 магазинов в 26 странах мира и еще около 40 в Европе.

