Україна
Главная Путешествия Отпуск в Европе — как найти идеальный район в незнакомом городе

Отпуск в Европе — как найти идеальный район в незнакомом городе

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 09:15
обновлено: 22:42
Как найти идеальный район в неизвестном городе в Европе — хитрый лайфхак
Аренда жилья. Фото: freepik.com

Когда вы планируете поездку в новый город в Европе, всегда встает вопрос, где снять апартаменты. Отзывы в Сети не всегда являются правдивыми, а выбранный вами район может оказаться опасным. Жилье в центре любого города стоит дороже, однако есть хитрый лайфхак, как понять, как выбирать жилье в незнакомом городе там, где лучшие магазины и пекарни.

Об этом пишет Express.

Читайте также:

Как понять, где арендовать жилье в новом городе за рубежом

Путешественник по имени Уилл Уоттс поделился своим уникальным лайфхаком, который поможет найти лучшие районы в новом для вас городе. Все, что нужно — приложение Google Maps для поиска одного конкретного магазина.

"Я много путешествую по работе, и каждый раз, когда я приезжаю в новый город, у меня есть надежный способ найти самый красивый район. Он называется "стратегия Lululemon (известная сеть спортивной одежды. — Ред.)",— поделился Уилл.

Он пояснил, что эти магазины дают прекрасную возможность сориентироваться в районе, ведь их не строят в бедных и криминогенных районах.

"Мы ищем именно те Lululemons с витринами - именно там вы найдете классные бары, рестораны и пекарню, с вкусными десертами", — сказал турист.

Мужчина также порекомендовал выбирать район для проживания вблизи популярной в Европе сети супермаркетов Whole Food.

Lululemon — это канадская компания по производству спортивной одежды, которая насчитывает более 700 магазинов в 26 странах мира и еще около 40 в Европе.

Ранее мы рассказывали, что эксперты раскрыли, где можно найти самый мягкий снег в мире этой зимой. Интересно, что в рейтинг не попала Швейцария, которую обожают лыжники.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие Европа аренда лайфхаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
