Відпустка в Європі — як знайти ідеальний район в невідомому місті

Відпустка в Європі — як знайти ідеальний район в невідомому місті

Дата публікації: 23 листопада 2025 09:15
Оновлено: 22:42
Як знайти ідеальний район в невідомому місті у Європі — хитрий лайфхак
Оренда житла. Фото: freepik.com

Коли ви плануєте поїздку у нове місто в Європі, завжди постає питання, де зняти апартаменти. Відгуки в Мережі не завжди є правдивими, а обраний вами район може виявитися небезпечним. Житло в центрі будь-якого міста коштує дорожче, проте є хитрий лайфхак, як зрозуміти, як обирати житло в незнайомому місті там, де найкращі магазини та пекарні.

Про це пише Express.

Читайте також:

Як зрозуміти, де орендувати житло в новому місті за кордоном

Мандрівник на ім'я Вілл Уоттс поділився своїм унікальним лайфхаком, який допоможе знайти найкращі райони у новому для вас місті. Все, що потрібно — застосунок Google Maps для пошуку одного конкретного магазину.

"Я багато подорожую по роботі, і кожного разу, коли я приїжджаю в нове місто, у мене є надійний спосіб знайти найкрасивіший район. Він називається "стратегія  Lululemon (відома мережа спортивного одягу. — Ред.)", — поділився Вілл.

Він пояснив, що ці магазини дають чудову можливість зорієнтуватися в районі, адже їх не будують в бідних та криміногенних районах.

"Ми шукаємо саме ті Lululemons з вітринами — саме там ви знайдете класні бари, ресторани та пекарню, зі смачними десертами", — сказав турист.

Чоловік також порекомендував обирати район для проживання поблизу популярної в Європі мережі супермаркетів Whole Food.

Lululemon — це канадська компанія з виробництва спортивного одягу, яка налічує понад 700 магазинів у 26 країнах світу та ще близько 40 в Європі.

Раніше ми розповідали, що експерти розкрили, де можна знайти найм'якший сніг у світі цієї зими. Цікаво, що в рейтинг не потрапила Швейцарія, яку обожнюють лижники.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
