Як знайти ідеальний район в невідомому місті у Європі — хитрий лайфхак

Коли ви плануєте поїздку у нове місто в Європі, завжди постає питання, де зняти апартаменти. Відгуки в Мережі не завжди є правдивими, а обраний вами район може виявитися небезпечним. Житло в центрі будь-якого міста коштує дорожче, проте є хитрий лайфхак, як зрозуміти, як обирати житло в незнайомому місті там, де найкращі магазини та пекарні.

Як зрозуміти, де орендувати житло в новому місті за кордоном

Мандрівник на ім'я Вілл Уоттс поділився своїм унікальним лайфхаком, який допоможе знайти найкращі райони у новому для вас місті. Все, що потрібно — застосунок Google Maps для пошуку одного конкретного магазину.

"Я багато подорожую по роботі, і кожного разу, коли я приїжджаю в нове місто, у мене є надійний спосіб знайти найкрасивіший район. Він називається "стратегія Lululemon (відома мережа спортивного одягу. — Ред.)", — поділився Вілл.

Він пояснив, що ці магазини дають чудову можливість зорієнтуватися в районі, адже їх не будують в бідних та криміногенних районах.

"Ми шукаємо саме ті Lululemons з вітринами — саме там ви знайдете класні бари, ресторани та пекарню, зі смачними десертами", — сказав турист.

Чоловік також порекомендував обирати район для проживання поблизу популярної в Європі мережі супермаркетів Whole Food.

Lululemon — це канадська компанія з виробництва спортивного одягу, яка налічує понад 700 магазинів у 26 країнах світу та ще близько 40 в Європі.

