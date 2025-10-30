Видео
Україна
Видео

Куда съездить под Киев на выходные — небанальные осенние локации

Куда съездить под Киев на выходные — небанальные осенние локации

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 20:25
обновлено: 09:39
Где отдохнуть под Киевом на выходных — интересные и небанальные локации для осеннего уикенда
Семья гуляет в осеннем парке. Фото: freepik.com

Осень создает нам особое настроение — хочется замедлиться, насладиться чистым воздухом и согреться любимым теплым напитком. Вблизи Киева есть немало мест, где можно восстановить свои силы после стрессовых будней. Именно в осенний период здесь в разы меньше туристов и можно отдохнуть без шума и толп.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился интересными локациями, которые расположены недалеко от Киева.

Читайте также:

Васильковские "Карпаты"

Путешественник советует хотя бы раз в жизни увидеть собственными глазами Васильковские "Карпаты". Летом здесь зелено, однако в осеннюю пору здесь царят желто-багровые краски. Васильковские "Карпаты" — это мини-горы в 30 минутах езды от столицы. Вблизи них есть ферма, где можно погладить и покормить животных, поэтому сюда идеально приезжать с детьми.

"Village Wine"

В часе езды от Киева, в селе Горохово, расположена винодельня "Village Wine". Билет стоит от 1 000 гривен, однако здесь за вкусным ужином можно продегустировать вина и отдохнуть в просторном SPA-комплексе.

"Медвино"

Путешественник также посоветовал посетить сафари-парк "Медвино" в селе Медвин Иванковского района Киевской области. Экскурсия на авто здесь обойдется в 2 000 гривен, однако полученные эмоции стоят этих средств. Животные живут в парке в естественных условиях, а некоторых из них можно даже покормить. Здесь можно арендовать домик, порыбачить и восстановиться в банях и чанах.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, за что можно получить штраф в Карпатах. Лесная охрана следит за порядком и наказывает украинцев, которые вредят природе.

путешествие природа осень Киевская область туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
