Где отдохнуть под Киевом на выходных — интересные и небанальные локации для осеннего уикенда

Осень создает нам особое настроение — хочется замедлиться, насладиться чистым воздухом и согреться любимым теплым напитком. Вблизи Киева есть немало мест, где можно восстановить свои силы после стрессовых будней. Именно в осенний период здесь в разы меньше туристов и можно отдохнуть без шума и толп.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok поделился интересными локациями, которые расположены недалеко от Киева.

Васильковские "Карпаты"

Путешественник советует хотя бы раз в жизни увидеть собственными глазами Васильковские "Карпаты". Летом здесь зелено, однако в осеннюю пору здесь царят желто-багровые краски. Васильковские "Карпаты" — это мини-горы в 30 минутах езды от столицы. Вблизи них есть ферма, где можно погладить и покормить животных, поэтому сюда идеально приезжать с детьми.

"Village Wine"

В часе езды от Киева, в селе Горохово, расположена винодельня "Village Wine". Билет стоит от 1 000 гривен, однако здесь за вкусным ужином можно продегустировать вина и отдохнуть в просторном SPA-комплексе.

"Медвино"

Путешественник также посоветовал посетить сафари-парк "Медвино" в селе Медвин Иванковского района Киевской области. Экскурсия на авто здесь обойдется в 2 000 гривен, однако полученные эмоции стоят этих средств. Животные живут в парке в естественных условиях, а некоторых из них можно даже покормить. Здесь можно арендовать домик, порыбачить и восстановиться в банях и чанах.

