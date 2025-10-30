Відео
Куди з'їздити під Київ на вихідні — небанальні осінні локації

Куди з'їздити під Київ на вихідні — небанальні осінні локації

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 09:39
Де відпочити поблизу Києва на вихідних — цікаві та небанальні локації для осіннього вікенду
Родина гуляє в осінньому парку. Фото: freepik.com

Осінь створює нам особливий настрій — хочеться сповільнитися, насолодитися чистим повітрям та зігрітись улюбленим теплим напоєм. Поблизу Києва є немало місць, де можна відновити свої сили після стресових буднів. Саме в осінній період тут в рази менше туристів і можна відпочити без галасу і натовпів.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився цікавими локаціями, які розташовані недалеко від Києва.

Читайте також:

Васильківські "Карпати"

Мандрівник радить хоча б раз у житті побачити на власні очі Васильківські "Карпати". Влітку тут зелено, проте в осінню пору тут панують жовто-багряні фарби. Васильківські "Карпати" — це мінігори за 30 хвилин їзди від столиці. Поблизу них є ферма, де можна погладити та погодувати тваринок, тож сюди ідеально приїздити із дітками.

"Village Wine"

В годині їзди від Києва, у селі Горохове, розташована виноробня "Village Wine". Квиток коштує від 1 000 гривень, проте тут за смачною вечерею можна продегустувати вина та відпочити у просторому SPA-комплексі.

"Медвино"

Мандрівник також порадив відвідати сафарі-парк "Медвино" у селі Медвин Іванківського району на Київщині. Екскурсія на авто обійдеться у 2 000 гривень, проте отримані емоції вартують цих коштів. Тварини живуть у парку в природних умовах, а деяких з них можна навіть погодувати. Тут можна орендувати будиночок, порибалити й відновитись у лазнях та чанах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми писали, за що можна отримати штраф в Карпатах. Лісова охорона стежить за порядком та карає українців, які шкодять природі.

подорож природа осінь Київська область туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
