Де відпочити поблизу Києва на вихідних — цікаві та небанальні локації для осіннього вікенду

Осінь створює нам особливий настрій — хочеться сповільнитися, насолодитися чистим повітрям та зігрітись улюбленим теплим напоєм. Поблизу Києва є немало місць, де можна відновити свої сили після стресових буднів. Саме в осінній період тут в рази менше туристів і можна відпочити без галасу і натовпів.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok поділився цікавими локаціями, які розташовані недалеко від Києва.

Васильківські "Карпати"

Мандрівник радить хоча б раз у житті побачити на власні очі Васильківські "Карпати". Влітку тут зелено, проте в осінню пору тут панують жовто-багряні фарби. Васильківські "Карпати" — це мінігори за 30 хвилин їзди від столиці. Поблизу них є ферма, де можна погладити та погодувати тваринок, тож сюди ідеально приїздити із дітками.

"Village Wine"

В годині їзди від Києва, у селі Горохове, розташована виноробня "Village Wine". Квиток коштує від 1 000 гривень, проте тут за смачною вечерею можна продегустувати вина та відпочити у просторому SPA-комплексі.

"Медвино"

Мандрівник також порадив відвідати сафарі-парк "Медвино" у селі Медвин Іванківського району на Київщині. Екскурсія на авто обійдеться у 2 000 гривень, проте отримані емоції вартують цих коштів. Тварини живуть у парку в природних умовах, а деяких з них можна навіть погодувати. Тут можна орендувати будиночок, порибалити й відновитись у лазнях та чанах.

