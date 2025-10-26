Джипинг и квадроциклы в Карпатах — размер штрафов в 2025 году

Мужчина катается на квадроцикле. Фото: freepik.com

В Карпатах все популярнее становится активный отдых и катание на квадроциклах, багги и других транспортных средствах повышенной проходимости. Однако увлечение такими развлечениями часто имеет обратную сторону — они негативно влияют на окружающую среду. Езда вне специально отведенных трасс разрушает природные ландшафты и уничтожает флору.

Наказание за катание на квадроциклах

Транспортные средства повышенной проходимости способны уничтожать флору и негативно влияют на миграцию диких животных.

Если инспекторы Госэкоинспекции Карпатского округа фиксируют правонарушения, то составляют на нарушителя протокол и направляют документ на рассмотрение полиции или в суд — катание вне специальных трасс наказывается штрафом в 510 гривен.

Кроме того, нарушитель должен компенсировать все причиненные убытки до 9 000 гривен. Также в отдельных случаях суд может принять решение о конфискации транспортного средства.

