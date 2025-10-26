Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Квадроциклы и джипы — как не получить штраф в Карпатах

Квадроциклы и джипы — как не получить штраф в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 12:22
обновлено: 17:21
Джипинг и квадроциклы в Карпатах — размер штрафов в 2025 году
Мужчина катается на квадроцикле. Фото: freepik.com

В Карпатах все популярнее становится активный отдых и катание на квадроциклах, багги и других транспортных средствах повышенной проходимости. Однако увлечение такими развлечениями часто имеет обратную сторону — они негативно влияют на окружающую среду. Езда вне специально отведенных трасс разрушает природные ландшафты и уничтожает флору.

Об этом рассказывает издание Visit Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Наказание за катание на квадроциклах

Транспортные средства повышенной проходимости способны уничтожать флору и негативно влияют на миграцию диких животных.

Если инспекторы Госэкоинспекции Карпатского округа фиксируют правонарушения, то составляют на нарушителя протокол и направляют документ на рассмотрение полиции или в суд — катание вне специальных трасс наказывается штрафом в 510 гривен.

Кроме того, нарушитель должен компенсировать все причиненные убытки до 9 000 гривен. Также в отдельных случаях суд может принять решение о конфискации транспортного средства.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, что два села на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. Их выбрали из 270 заявок.

путешествие Карпаты транспорт штраф туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации