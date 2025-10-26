Відео
Україна
Квадроцикли та джипи — як не отримати штраф у Карпатах

Квадроцикли та джипи — як не отримати штраф у Карпатах

Дата публікації: 26 жовтня 2025 12:22
Оновлено: 17:21
Джипінг і квадроцикли в Карпатах — розмір штрафів у 2025 році
Чоловік катається на квадроциклі. Фото: freepik.com

В Карпатах все популярнішим стає активний відпочинок та катання на квадроциклах, багі та інших транспортних засобах підвищеної прохідності. Проте захоплення такими розвагами часто має зворотний бік — вони негативно впливають на довкілля. Їзда поза спеціально відведеними трасами руйнує природні ландшафти та знищує флору.

Про це розповідає видання Visit Ukraine.

Покарання за катання на квадроциклах

Транспортні засоби підвищеної прохідності здатні знищувати флору та негативно впливають на міграцію диких тварин. 

Якщо інспектори Держекоінспекції Карпатського округу фіксують правопорушення, то складають на порушника протокол і надсилають документ на розгляд поліції або в суд — катання поза межами спеціальних трас карається штрафом у 510 гривень.

Крім того, порушник має компенсувати усі завдані збитки до 9 000 гривень. Також в окремих випадках суд може прийняти рішення про конфіскацію транспортного засобу.

подорож Карпати транспорт штраф туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
