Где отдохнуть в Украине в 2026 году — недооцененные города

Украина — это не только о крупнейших городах как Одесса, Киев или Днепр. За славой этих "гигантов" скрыты уникальные уголки страны, которые поражают своей аутентичностью и красотой. Именно в этих локациях можно почувствовать настоящую атмосферу без толп и шума туристов.

О том, какие малоизвестные города Украины стоит посетить путешественникам пишет портал Visit Ukraine.

Переяслав

Город находится в Бориспольском районе Киевской области и поражает количеством музеев. Одной из визитных карточек города является Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в котором собраны экспонаты, показывающие быт украинцев в XVIII-XIX веке. В Переяславе много старинных церквей, в частности, Вознесенский собор, Михайловскую церковь, церковь Святого Николая и другие.

Вознесенский монастырь в Переяславе. Фото: wikipedia.org

Дубно

Оно расположено на берегу реки Иква в Ровенской области. Главной визитной карточкой города является Дубенский замок, который хорошо сохранился до наших дней. Дубно также захватывает старинными зданиями, церквями и костелами.

Дубенский замок. Фото: wikipedia.org

Кременец

Город расположен среди живописной Тернопольщины. Его визитной карточкой является Кременецкий замок, из которого открываются невероятные виды на город. Путешественникам стоит побывать в костеле святого Станислава. Сооружение построено в стиле барокко. В городе также есть ботанический сад, где можно устроить атмосферную фотосессию среди цветов и зелени.

Архитектура Кременца. Фото: wikipedia.org

