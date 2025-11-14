Видео
Україна
Дата публикации 14 ноября 2025 15:15
обновлено: 16:39
Где отдохнуть в Украине в 2026 году — недооцененные города
Туристы открывают новый город. Фото: .freepik.com

Украина — это не только о крупнейших городах как Одесса, Киев или Днепр. За славой этих "гигантов" скрыты уникальные уголки страны, которые поражают своей аутентичностью и красотой. Именно в этих локациях можно почувствовать настоящую атмосферу без толп и шума туристов.

О том, какие малоизвестные города Украины стоит посетить путешественникам пишет портал Visit Ukraine.

Переяслав

Город находится в Бориспольском районе Киевской области и поражает количеством музеев. Одной из визитных карточек города является Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в котором собраны экспонаты, показывающие быт украинцев в XVIII-XIX веке. В Переяславе много старинных церквей, в частности, Вознесенский собор, Михайловскую церковь, церковь Святого Николая и другие.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 1
Вознесенский монастырь в Переяславе. Фото: wikipedia.org

Дубно

Оно расположено на берегу реки Иква в Ровенской области. Главной визитной карточкой города является Дубенский замок, который хорошо сохранился до наших дней. Дубно также захватывает старинными зданиями, церквями и костелами.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 2
Дубенский замок. Фото: wikipedia.org

Кременец

Город расположен среди живописной Тернопольщины. Его визитной карточкой является Кременецкий замок, из которого открываются невероятные виды на город. Путешественникам стоит побывать в костеле святого Станислава. Сооружение построено в стиле барокко. В городе также есть ботанический сад, где можно устроить атмосферную фотосессию среди цветов и зелени.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 3
Архитектура Кременца. Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, за что можно получить штраф в Карпатах. Лесная охрана следит за порядком и наказывает украинцев, которые вредят природе.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
