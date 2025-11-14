Відео
Маловідомі міста в Україні, які має відвідати кожен

Маловідомі міста в Україні, які має відвідати кожен

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 15:15
Оновлено: 17:54
Де відпочити в Україні у 2026 році — недооцінені міста
Туристи відкривають нове місто. Фото: .freepik.com

Україна — це не лише про найбільші міста як Одеса, Київ чи Дніпро. За славою цих "гігантів" приховані унікальні куточки країни, які вражають своєю автентичністю та красою. Саме в цих локаціях можна відчути справжню атмосферу без натовпів та шуму туристів.

Про те, які маловідомі міста України варто відвідати мандрівникам пише портал Visit Ukraine.

Переяслав

Місто знаходиться у Бориспільському районі Київської області і вражає кількістю музеїв. Однією з візитівок міста є Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини в якому зібрані експонати, що показують побут українців у XVIII-XIX столітті. В Переяславі багато старовинних церков, зокрема, Вознесенський собор, Михайлівську церкву, церкву Святого Миколая та інші.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 1
Вознесенський монастир в Переяслав. Фото: wikipedia.org

Дубно

Воно розташоване на березі річки Іква у Рівненській області. Головною візитівкою міста є Дубенський замок, який добре зберігся до наших часів. Дубно також захоплює старовинними будівлями, церквами та костелами.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 2
Дубенський замок. Фото: wikipedia.org

Кременець

Місто розташоване серед мальовничої Тернопільщини. Його візитівкою є Кременецький замок, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на місто. Мандрівникам варто побувати в костелі святого Станіслава. Споруда побудована у стилі бароко. В місті також є ботанічний сад, де можна влаштувати атмосферну фотосесію серед квітів та зелені.

Топ-4 маловідомих міст України, де варто побувати - фото 3
Архітектура Кременця. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми писали, за що можна отримати штраф в Карпатах. Лісова охорона стежить за порядком та карає українців, які шкодять природі.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
