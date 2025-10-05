Пересечение границы с Молдовой -правила пересечения и график работы

Граница с Молдовой. Фото: dpsu.gov.ua

Перед выездом за границу необходимо не только собрать свои вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Вооружившись такой информацией, вы сможете спланировать время в путешествии и избежать лишних стрессов на границе.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Молдова, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Молдова

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Молдовой функционирует 58 пунктов пропуска, из которых 41 — автомобильными, некоторые из них:

Могилев-Подольский-Отач;

Бронница-Унгри;

Мамалыга - Кривая;

Кельменцы - Ларга;

Сокиряны - Окница;

Россошаны - Бричень.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Это существенно сэкономит ваше время и нервы в дороге.

Для въезда в Молдову необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Он должен быть еще действителен не менее трех месяцев с даты пересечения границы. Перед поездкой также не лишним будет оформить медицинскую страховку.

Водителям необходимо предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, действующий технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

