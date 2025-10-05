Видео
Україна
Видео

Молдова изменила правила въезда — что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:15
Пересечение границы с Молдовой -правила пересечения и график работы
Граница с Молдовой. Фото: dpsu.gov.ua

Перед выездом за границу необходимо не только собрать свои вещи, лекарства и документы, но и ознакомиться с графиком работы пунктов пропуска и правилами выезда и въезда. Вооружившись такой информацией, вы сможете спланировать время в путешествии и избежать лишних стрессов на границе.

Редакция Новини.LIVE ознакомит читателей с правилами пересечения границы Украина-Молдова, а также графиком работы автомобильных пунктов пропуска.

Пересечение автомобильных пунктов пропуска на границе Украина-Молдова

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Молдовой функционирует 58 пунктов пропуска, из которых 41 — автомобильными, некоторые из них:

  • Могилев-Подольский-Отач;
  • Бронница-Унгри;
  • Мамалыга - Кривая;
  • Кельменцы - Ларга;
  • Сокиряны - Окница;
  • Россошаны - Бричень.

На сайте ГПСУ можно ознакомиться с состоянием очередей на границе при въезде и выезде из Украины. Это существенно сэкономит ваше время и нервы в дороге.

Для въезда в Молдову необходимы внутренний и биометрический загранпаспорт. Он должен быть еще действителен не менее трех месяцев с даты пересечения границы. Перед поездкой также не лишним будет оформить медицинскую страховку.

Водителям необходимо предъявить на границе водительское удостоверение международного образца, действующий технический паспорт на транспортное средство, а также международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу. Правила Евросоюза регламентируют исчерпывающий перечень товаров, которые запрещено ввозить в страны-участницы.

Также мы писали, в какие дни и время лучше пересекать границу с Польшей. Наша редакция также давала инструкции, как онлайн посмотреть количество авто в очереди на КПП.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
