Головна Мандри Молдова змінила правила в'їзду — що потрібно знати українцям

Молдова змінила правила в'їзду — що потрібно знати українцям

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:15
Перетин кордону з Молдовою —правила перетину та графік роботи
Кордон з Молдовою. Фото: dpsu.gov.ua

Перед виїздом за кордон необхідно не лише зібрати свої речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Озброївшись такою інформацією, ви зможете спланувати час у мандрівці та уникнути зайвих стресів не кордоні.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Молдова, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Читайте також:

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Молдова

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Молдовою функціонує 58 пунктів пропуску, з яких 41 — автомобільними, деякі з них: 

  • Могилів-Поділський-Отач;
  • Бронниця-Унгри;
  • Мамалига – Крива;
  • Кельменці – Ларга;
  • Сокиряни – Окниця;
  • Россошани – Брічень.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Це суттєво зекономить ваш час та нерви в дорозі.

Для в'їзду до Молдови необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Він має бути ще дійсний не менше трьох місяців з дати перетину кордону. Перед поїздкою також не зайвим буде оформити медичну страховку.

Водіям необхідно пред'явити на кордоні водійське посвідчення міжнародного зразка, діючий технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна везти із собою сало через польсько-український кордон. Правила Євросоюзу регламентують вичерпний перелік товарів, які заборонено ввозити у країни-учасниці.

Також ми писали, в які дні та час краще перетинати кордон з Польщею. Наша редакція також давала інструкції, як онлайн переглянути кількість авто в черзі на КПП.

Молдова правила подорож водії туризм виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
