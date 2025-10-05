Перетин кордону з Молдовою —правила перетину та графік роботи

Кордон з Молдовою. Фото: dpsu.gov.ua

Перед виїздом за кордон необхідно не лише зібрати свої речі, ліки та документи, а й ознайомитися з графіком роботи пунктів пропуску та правилами виїзду та в'їзду. Озброївшись такою інформацією, ви зможете спланувати час у мандрівці та уникнути зайвих стресів не кордоні.

Редакція Новини.LIVE ознайомить читачів із правилами перетину кордону Україна-Молдова, а також графіком роботи автомобільних пунктів пропуску.

Перетин автомобільних пунктів пропуску на кордоні Україна-Молдова

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Молдовою функціонує 58 пунктів пропуску, з яких 41 — автомобільними, деякі з них:

Могилів-Поділський-Отач;

Бронниця-Унгри;

Мамалига – Крива;

Кельменці – Ларга;

Сокиряни – Окниця;

Россошани – Брічень.

На сайті ДПСУ можна ознайомитися зі станом черг на кордоні при в'їзді та виїзді з України. Це суттєво зекономить ваш час та нерви в дорозі.

Для в'їзду до Молдови необхідні внутрішній та біометричний закордонний паспорт. Він має бути ще дійсний не менше трьох місяців з дати перетину кордону. Перед поїздкою також не зайвим буде оформити медичну страховку.

Водіям необхідно пред'явити на кордоні водійське посвідчення міжнародного зразка, діючий технічний паспорт на транспортний засіб, а також міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

