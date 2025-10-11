Самый теплый океан мира, который согреет даже зимой

Можно купаться даже зимой — где самый теплый океан в мире
Мировой океан занимает около 71% всей площади Земли и омывает все материки и острова. Он делится на пять частей — Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий и Южный. Самым теплым среди них является Индийский, именно его воды омывают самые популярные курорты мира, которые полюбились туристам во всем мире.
Новини.LIVE расскажет чем уникален Индийский океан.
Самый теплый океан мира
Индийский океан является третьим по величине на Земле и покрывает около 20% ее поверхности и большая его часть находится в тропических регионах, Он граничит с Азией, Африкой и Австралией и является самым теплым в мире. Температура воды в нем колеблется от +19 °C до +30 °C в верхнем слое. Он не соединен с Северным Ледовитым океаном — самым холодным океаном на Земле, и поэтому остается достаточно теплым в течение всего года.
Именно на берегах Индийского океана расположены самые известные курорты мира — Сейшельские острова, Маврикий, Шри-Ланка и Мальдивы. Острова в Индийском океане имеют тропический климат. Благодаря морскому бризу туристы не страдают от сильной жары. В июле и августе температура воды в океане составляет 31 °C.
Если вы предпочитаете прохладную погоду, лучшее время для посещения Индийского океана — весна или осень. Здесь всегда очень солнечно, однако не жарко.
В самом сердце океана расположены жемчужные атоллы Мальдивских островов, которые являются местом для остановки мигрирующих видов рыб. Самый популярным среди атолл — Ари. Хотя с суши острова кажутся необитаемыми, но под поверхностью воды скрывается удивительный, красочный мир.
