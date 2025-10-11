Самый теплый океан мира, который согреет даже зимой

Индийский океан. Фото: tripadvisor.com

Мировой океан занимает около 71% всей площади Земли и омывает все материки и острова. Он делится на пять частей — Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий и Южный. Самым теплым среди них является Индийский, именно его воды омывают самые популярные курорты мира, которые полюбились туристам во всем мире.

Новини.LIVE расскажет чем уникален Индийский океан.

Реклама

Читайте также:

Самый теплый океан мира

Индийский океан является третьим по величине на Земле и покрывает около 20% ее поверхности и большая его часть находится в тропических регионах, Он граничит с Азией, Африкой и Австралией и является самым теплым в мире. Температура воды в нем колеблется от +19 °C до +30 °C в верхнем слое. Он не соединен с Северным Ледовитым океаном — самым холодным океаном на Земле, и поэтому остается достаточно теплым в течение всего года.

Именно на берегах Индийского океана расположены самые известные курорты мира — Сейшельские острова, Маврикий, Шри-Ланка и Мальдивы. Острова в Индийском океане имеют тропический климат. Благодаря морскому бризу туристы не страдают от сильной жары. В июле и августе температура воды в океане составляет 31 °C.

Если вы предпочитаете прохладную погоду, лучшее время для посещения Индийского океана — весна или осень. Здесь всегда очень солнечно, однако не жарко.

В самом сердце океана расположены жемчужные атоллы Мальдивских островов, которые являются местом для остановки мигрирующих видов рыб. Самый популярным среди атолл — Ари. Хотя с суши острова кажутся необитаемыми, но под поверхностью воды скрывается удивительный, красочный мир.

Напомним, ранее мы писали о самых жарких курортах в Европе в октябре. У тех, кто не успел летом погреться на солнышке, еще есть шанс похвастаться морским загаром.

Также мы писали о самых живописных пешеходных маршрутах во многих уголках мира. Такой вариант путешествий является одним из лучших способов по-настоящему почувствовать мир.