Найтепліший океан світу, який зігріє навіть взимку

Світовий океан займає близько 71% всієї площі Землі та омиває всі материки та острови. Він поділяється на п'ять частин — Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий, Тихий та Південний. Найтеплішим серед них є Індійський, саме його води омивають найпопулярніші курорти світу, які полюбилися туристам усього світу.

Новини.LIVE розкаже, чим унікальний Індійський океан.

Найтепліший океан світу

Індійський океан є третім за величиною на Землі та покриває близько 20% її поверхні й більша його частина розташована в тропічних регіонах. Він межує з Азією, Африкою та Австралією і є найтеплішим у світі. Температура води в ньому коливається від +19 °C до +30 °C у верхньому шарі. Він не з'єднаний з Північним Льодовитим океаном — найхолоднішим океаном на Землі, і тому залишається досить теплим протягом усього року.

Саме на берегах Індійського океану розташовані найвідоміші курорти світу — Сейшельські острови, Маврикій, Шрі-Ланка та Мальдіви. Острови в Індійському океані мають тропічний клімат. Завдяки морському бризу туристи не страждають від сильної спеки. В липні й серпні температура води в океані становить 31 °C.

Якщо ви віддаєте перевагу прохолодній погоді, найкращий час для відвідування Індійського океану — весна або осінь. Тут завжди дуже сонячно, проте не спекотно.

В самому серці океану розташовані перлинні атоли Мальдівських островів, які є місцем для зупинки мігруючих видів риб. Найпопулярнішим серед атол є Арі. Хоча із суші острови здаються безлюдними, але під поверхнею води ховається дивовижний, барвистий світ.

