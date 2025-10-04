5 найкращих пішохідних маршрутів світу — де варто побувати кожному

Туристи вирушили в похід. Фото: freepik.com

Прогулянка пішки — це один з найкращих способів по-справжньому відчути світ. Коли ми йдемо власним маршрутом — можемо зупинитися там, де хочемо й насолодитися спокоєм природи. Піший маршрут дає можливість відчути запах лісу, свіжість гірського повітря та шум річки. Похід — це пригода, яка одночасно випробовує наші сили й дарує нові враження.

Новини.LIVE розкажуть про 5 найкращих піших маршрутів у світі.

Кіліманджаро

Гора Кіліманджаро Танзанії, є найвищою горою в Африці. Туристи можуть вибрати один із семи основних маршрутів, найпопулярнішими з яких є 7-денний маршрут Мачаме, 8-денний маршрут Лемошо та 9-денний маршрут Північний круг. Який би шлях ви не обрали — ви пройдете п'ять різних кліматичних зон.

"Стежка інків" до Мачу-Пікчу

Туристи пройдуть через 15 різних екосистем, прогуляються маленькими селами, які здаються майже замороженими в часі, а також перетнуть гірський перевал на висоті 4 кілометри. Похід до Мачу-Пікчу дозволений лише з офіційно зареєстрованим гідом.

Доломіти

Ще один з найкращих пішохідних маршрутів у світі знаходиться на півночі Італії. Доломітові Альпи вже давно є улюбленим місцем відпочинку, і на це є вагомі причини. Тут кожен знайде для себе варіант активного відпочинку — від коротких прогулянок по рівній місцевості до складних трекінгів із значними перепадами висот.

Патагонія

У чилійській Патагонії розташований національний парк Торрес-дель-Пайне. Найкраще відвідувати цей віддалений регіон пішки, адже саме тут пролягає знаменитий пішохідний маршрут W Trek. Він розрахований на тиждень, туристи можуть заночувати в спеціально відведених для цього місцях або забронювати ліжко в хостелі.

Гора Жимі на острові Сент-Люсія

Це гора вулканічного походження, вкрита пишним тропічним лісом, її висота сягає 950 метрів. Похід в середньому займаю від 5 до 9 годин. Похід пролягає через дві долини, мальовничого струмка та через доволі крутий рельєф, який вимагає відповідного спорядження. Після важкого підйому нагородіть себе спа-процедурами в одному з розкішних курортів Сент-Люсії.

