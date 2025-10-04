5 лучших пешеходных маршрутов мира - где стоит побывать каждому

Туристы отправились в поход. Фото: freepik.com

Прогулка пешком — это один из лучших способов по-настоящему почувствовать мир. Когда мы идем собственным маршрутом — можем остановиться там, где хотим и насладиться спокойствием природы. Пеший маршрут дает возможность почувствовать запах леса, свежесть горного воздуха и шум реки. Поход — это приключение, которое одновременно испытывает наши силы и дарит новые впечатления.

Новини.LIVE расскажут о 5 лучших пеших маршрутов в мире.

Килиманджаро

Гора Килиманджаро Танзании, является самой высокой горой в Африке. Туристы могут выбрать один из семи основных маршрутов, самыми популярными из которых являются 7-дневный маршрут Мачаме, 8-дневный маршрут Лемошо и 9-дневный маршрут Северный круг. Какой бы путь вы ни выбрали — вы пройдете пять различных климатических зон.

"Тропа инков" к Мачу-Пикчу

Туристы пройдут через 15 различных экосистем, прогуляются по маленьким деревням, которые кажутся почти замороженными во времени, а также пересекут горный перевал на высоте 4 километра. Поход в Мачу-Пикчу разрешен только с официально зарегистрированным гидом.

Доломиты

Еще один из лучших пешеходных маршрутов в мире находится на севере Италии. Доломитовые Альпы уже давно являются излюбленным местом отдыха, и на это есть веские причины. Здесь каждый найдет для себя вариант активного отдыха — от коротких прогулок по ровной местности до сложных треккингов со значительными перепадами высот.

Патагония

В чилийской Патагонии расположен национальный парк Торрес-дель-Пайне. Лучше всего посещать этот отдаленный регион пешком, ведь именно здесь пролегает знаменитый пешеходный маршрут W Trek. Он рассчитан на неделю, туристы могут заночевать в специально отведенных для этого местах или забронировать место в хостеле.

Гора Жими на острове Сент-Люсия

Это гора вулканического происхождения, покрытая пышным тропическим лесом, ее высота достигает 950 метров. Поход в среднем занимаю от 5 до 9 часов. Поход пролегает через две долины, живописного ручья и через довольно крутой рельеф, который требует соответствующего снаряжения. После тяжелого подъема наградите себя спа-процедурами в одном из роскошных курортов Сент-Люсии.

