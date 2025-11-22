Видео
Дата публикации 22 ноября 2025 06:12
обновлено: 18:11
Где отдохнуть в Хмельницкой области зимой - Средневековый замок
Усадьба Сцибор-Мархоцкого. Фото: booking.com

Зима — не время скучать дома в теплом пледе и с горячим напитком в руках. Несмотря на постоянные блэкауты, стоит выделить время для того, чтобы открыть для себя новый уголок Украины. Короткое путешествие восстановит ваше ментальное и физическое здоровье, а также добавит приятных воспоминаний.

Тревел-блогер показал в TikTok замок на западе Украины, где можно переночевать и почувствовать себя графом.

Читайте также:

Где отдохнуть в Хмельницкой области

Усадьба Сцибор-Мархоцкого расположена в селе Отроков Хмельницкой области. Ранее на ее территории размещался Остроковский замок XVIII века, от которого сейчас сохранились фрагменты стен, башня и триумфальная арка.

В его стенах также была построена огромная библиотека, где хранились старопечатные книги, рукописи, документы. В замке также хранилась коллекция старинных польских монет. В XX веке замок находилась советская власть и обустроила в его стенах сначала школу, а впоследствии хозяйственный склад.

Сейчас усадьба Сцибор-Мархоцкого находится в частной собственности, здесь обустроили отель, где можно окунуться в атмосферу Средневековья. В Европе ночь в аналогичных замках стоит космические суммы, а в Украине здесь можно переночевать всего за 1000 гривен.

@vadymgrinko

Заночевали бы в таком замке на ночь?

♬ Refreshing and light indie pop(1552207) - Cheng Lee

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах, где можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Эта локация менее популярна, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Также мы писали о лучших смотровых площадках в Карпатах, с которых открываются невероятные виды. Некоторые из них только для экстремалов — они построены прямо над пропастью.

отдых путешествие соцсети Хмельницкая область замок
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
