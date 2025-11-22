Де відпочити в Хмельницькій області взимку — Середньовічний замок

Садиба Сцибор-Мархоцького. Фото: booking.com

Зима — не час сумувати вдома у теплому пледі та з гарячим напоєм в руках. Попри постійні блекаути, варто виділити час для того, щоб відкрити для себе новий куточок України. Коротка подорож відновить ваше ментальне та фізичне здоров'я, а також додасть приємних спогадів.

Тревел-блогер показав в TikTok замок на заході України, де можна переночувати та відчути себе графом.

Садиба Сцибор-Мархоцького розташована в селі Отроків Хмельницької області. Раніше на її території розміщувався Остроковський замок XVIII століття, від якого нині збереглися фрагменти стін, вежа та тріумфальна арка.

У його стінах також була побудована величезна бібліотека, де зберігалися стародруки, рукописи, документи. В замку також зберігалася колекція старовинних польських монет. У XX столітті замок перебувала радянська влада і облаштува в його стінах спочатку школу, а згодом господарський склад.

Нині садиба Сцибор-Мархоцького перебуває у приватній власності, тут обалштували готель, де можна поринути в атмосферу Середньовіччя. В Європі ніч в аналогічних замках вартує космічні суми, а в Україні тут можна переночувати всього за 1000 гривень.

