В Дубае появится первое в мире воздушное такси

Самолет Joby Aviation. Фото: Joby S4

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Дубай станет первым городом в мире, который запустит коммерческую службу летающих такси. Эта блестящая метрополия, известная своей культурой суперкаров и стилем жизни, ежегодно привлекает миллионы посетителей и является домом для более миллиона жителей.

Об этом пишет Daily Mail.

Воздушное такси в ОАЭ

Несмотря на разветвленную дорожную сеть, включающую несколько шестиполосных автомагистралей, в Дубай большие проблемы с пробками — среднее время проезда в час пик составляет 45 минут на расстояние до 15 км. Но эти поездки можно сократить вдвое благодаря внедрению воздушного такси Joby S4. Пассажиров будут доставлять к месту назначения со скоростью 320 км/ч.

Новый революционный парк в ОАЭ будет оснащен самолетами Joby Aviation с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Открыть его планируют 31 марта 2026 года.

Сеть будет состоять из четырех вертодромов - площадок, предназначенных для посадки, взлета и обслуживания самолетов VTOL. Среди этих площадок — Atlantis, The Royal, культовый отель, расположенный в центре Пальмы Джумейра, и Dubai Mall — самый посещаемый торговый центр в мире, который в 2024 году привлек почти 111 миллионов посетителей.

Главный вертодром будет построен в международном аэропорту Дубая. Он обеспечит прямое воздушное сообщение с другими основными транспортными узлами города, а путешествие от одного пункта к другому будет занимать примерно 10 минут.

Четвертый вертодром будет построен в районе Дубай Марина, на территории паркинга Американского университета в Дубае.

Пассажирам будет доступен уникальный штрих-код для доступа в зал вылета вертодрома, где они будут ждать несколько минут прибытия четырехместного дрона.

Воздушное такси Joby S4 может перевозить четырех пассажиров и пилота и развивает максимальную скорость около 320 км/ч.

Оно предназначено для длительных полетов — по данным испытаний, его дальность составляет 161 км.

Уровень шумового загрязнения будет минимальным — всего 45 децибел, что тише, чем звук обычного вертолета.

Летающие такси не только экологичны, но и экономят время: поездка из международного аэропорта Дубая до Пальм-Джумейры, которая на автомобиле может занять до 45 минут, по прогнозам, займет всего 10-12 минут по воздуху.

