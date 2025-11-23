В Дубаї з'явиться перше у світі повітряне таксі

Літак Joby Aviation. Фото: Joby S4

Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів Дубай стане першим містом у світі, яке запустить комерційну службу летючих таксі. Ця блискуча метрополія, відома своєю культурою суперкарів та стилем життя, щороку приваблює мільйони відвідувачів і є домом для понад мільйона жителів.

Про це пише Daily Mail.

Повітряне таксі в ОАЕ

Попри розгалужену дорожню мережу, що включає кілька шестисмугових автомагістралей, в Дубаї великі проблеми з пробками — середній час доїзду в годину пік становить 45 хвилин на відстань до 15 км. Але ці поїздки можна скоротити вдвічі завдяки впровадженню повітряного таксі Joby S4. Пасажирів доставлятимуть до місця призначення зі швидкістю 320 км/год.

Новий революційний парк в ОАЕ буде оснащений літаками Joby Aviation з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL). Відкрити його планують 31 березня 2026 року.

Мережа складатиметься з чотирьох вертодромів — майданчиків, призначених для посадки, зльоту та обслуговування літаків VTOL. Серед цих майданчиків Atlantis, The Royal — культовий готель, розташований у центрі Пальми Джумейра, та Dubai Mall — найвідвідуваніший торговий центр у світі, який у 2024 році привабив майже 111 мільйонів відвідувачів.

Головний вертодром буде побудований в міжнародному аеропорту Дубая. Він забезпечить пряме повітряне сполучення з іншими основними транспортними вузлами міста, а подорож від одного пункту до іншого триватиме приблизно 10 хвилин.

Четвертий вертодром буде побудований в районі Дубай Марина, на території паркінгу Американського університету в Дубаї.

Пасажирам буде доступний унікальний штрих-код для доступу до зали вильоту вертодрому, де вони будуть чекати кілька хвилин на прибуття чотиримісного дрона.

Повітряне таксі Joby S4 може перевозити чотирьох пасажирів та пілота і розвиває максимальну швидкість близько 320 км/год.

Воно призначене для тривалих польотів — за даними випробувань, його дальність становить 161 км.

Рівень шумового забруднення буде мінімальним — лише 45 децибелів, що тихіше, ніж звук звичайного вертольота.

Летючі таксі не тільки екологічні, але й економлять час: поїздка з міжнародного аеропорту Дубая до Пальм-Джумейри, яка на автомобілі може тривати до 45 хвилин, за прогнозами, триватиме лише 10–12 хвилин повітрям.

