Україна
Ще одна авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Ще одна авіакомпанія обладнає літаки Starlink

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 20:25
Оновлено: 19:52
Emirates обладнає усі літаки Starlink — деталі
Літак Emirates. Фото: wikipedia.org

Одна з найбільших авіакомпаній Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates планує встановити Wi-Fi Starlink на всіх бортах своїх літаків. Безплатний надшвидкісний інтернет зміцнить репутацію авіакомпанії як лідера в галузі технологій. Перші борти з доступним інтернетом з'являться вже цього місяця.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Читайте також:

Emirates забезпечить пасажирів інтернетом

Зазначається, що завдяки Starlink пасажири Emirates зможуть одночасно переглядати відео, грати в ігри, дзвонити, працювати та гортати соціальні мережі як на екранах у спинках крісел, так і на особистих пристроях. Послуга буде доступна у всіх класах салону, забезпечуючи стабільний зв'язок для мандрівників у всьому світі.

Кожен літак буде оснащений трьома антенами, щоб максимізувати покриття, пропускну здатність і зв'язок. Пряма трансляція телебачення через Starlink також буде доступна спочатку на особистих пристроях, а пізніше, починаючи з грудня 2025 року, — на екранах, вбудованих у спинки сидінь.

Wi-Fi буде безплатним для всіх пасажирів, і доєднатись до мережі можна буде одним кліком. На бортах Emirates, окрім інтернету, також доступні 6 500 розважальних каналів, бортовий лаунж A380 та душові спа-зони першого класу.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи оформити підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас поміститися майже вдвічі більше одягу.

авіарейси подорож інтернет Starlink туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
