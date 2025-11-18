Emirates обладнає усі літаки Starlink — деталі

Літак Emirates. Фото: wikipedia.org

Одна з найбільших авіакомпаній Об'єднаних Арабських Еміратів Emirates планує встановити Wi-Fi Starlink на всіх бортах своїх літаків. Безплатний надшвидкісний інтернет зміцнить репутацію авіакомпанії як лідера в галузі технологій. Перші борти з доступним інтернетом з'являться вже цього місяця.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Emirates забезпечить пасажирів інтернетом

Зазначається, що завдяки Starlink пасажири Emirates зможуть одночасно переглядати відео, грати в ігри, дзвонити, працювати та гортати соціальні мережі як на екранах у спинках крісел, так і на особистих пристроях. Послуга буде доступна у всіх класах салону, забезпечуючи стабільний зв'язок для мандрівників у всьому світі.

Кожен літак буде оснащений трьома антенами, щоб максимізувати покриття, пропускну здатність і зв'язок. Пряма трансляція телебачення через Starlink також буде доступна спочатку на особистих пристроях, а пізніше, починаючи з грудня 2025 року, — на екранах, вбудованих у спинки сидінь.

Wi-Fi буде безплатним для всіх пасажирів, і доєднатись до мережі можна буде одним кліком. На бортах Emirates, окрім інтернету, також доступні 6 500 розважальних каналів, бортовий лаунж A380 та душові спа-зони першого класу.

