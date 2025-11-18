Видео
Україна
Главная Путешествия Еще одна авиакомпания оборудует самолеты Starlink

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 20:25
обновлено: 19:52
Emirates оборудует все самолеты Starlink — детали
Самолет Emirates. Фото: wikipedia.org

Одна из крупнейших авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов Emirates планирует установить Wi-Fi Starlink на всех бортах своих самолетов. Бесплатный сверхскоростной интернет укрепит репутацию авиакомпании как лидера в области технологий. Первые борта с доступным интернетом появятся уже в этом месяце.

Об этом говорится в сообщении компании.

Читайте также:

Emirates обеспечит пассажиров интернетом

Отмечается, что благодаря Starlink пассажиры Emirates смогут одновременно просматривать видео, играть в игры, звонить, работать и листать социальные сети как на экранах в спинках кресел, так и на личных устройствах. Услуга будет доступна во всех классах салона, обеспечивая стабильную связь для путешественников во всем мире.

Каждый самолет будет оснащен тремя антеннами, чтобы максимизировать покрытие, пропускную способность и связь. Прямая трансляция телевидения через Starlink также будет доступна сначала на личных устройствах, а позже, начиная с декабря 2025 года, — на экранах, встроенных в спинки сидений.

Wi-Fi будет бесплатным для всех пассажиров, и подключиться к сети можно будет одним кликом. На бортах Emirates, кроме интернета, также доступны 6 500 развлекательных каналов, бортовой лаундж A380 и душевые спа-зоны первого класса.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или оформить подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
