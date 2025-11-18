Emirates оборудует все самолеты Starlink — детали

Самолет Emirates. Фото: wikipedia.org

Одна из крупнейших авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов Emirates планирует установить Wi-Fi Starlink на всех бортах своих самолетов. Бесплатный сверхскоростной интернет укрепит репутацию авиакомпании как лидера в области технологий. Первые борта с доступным интернетом появятся уже в этом месяце.

Об этом говорится в сообщении компании.

Emirates обеспечит пассажиров интернетом

Отмечается, что благодаря Starlink пассажиры Emirates смогут одновременно просматривать видео, играть в игры, звонить, работать и листать социальные сети как на экранах в спинках кресел, так и на личных устройствах. Услуга будет доступна во всех классах салона, обеспечивая стабильную связь для путешественников во всем мире.

Каждый самолет будет оснащен тремя антеннами, чтобы максимизировать покрытие, пропускную способность и связь. Прямая трансляция телевидения через Starlink также будет доступна сначала на личных устройствах, а позже, начиная с декабря 2025 года, — на экранах, встроенных в спинки сидений.

Wi-Fi будет бесплатным для всех пассажиров, и подключиться к сети можно будет одним кликом. На бортах Emirates, кроме интернета, также доступны 6 500 развлекательных каналов, бортовой лаундж A380 и душевые спа-зоны первого класса.

