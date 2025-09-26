Видео
Ближайшие аэропорты к Украине в ЕС — расстояние от границы

Ближайшие аэропорты к Украине в ЕС — расстояние от границы

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 07:14
Ближайший к Украине аэропорт - расстояние от границы в км до Польши и Румынии
Аэропорт. Фото: pexels.com

Из-за закрытого неба над Украиной нашим гражданам приходится проходить серьезные испытания, чтобы добраться до ближайшего аэропорта за рубежом. Украинцы чаще всего летают именно из польских городов — Варшавы, Кракова и других, однако ближе всего к нашей границе расположены аэропорты Румынии.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближайший к Украине.

Читайте также:

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе

Если вы планируете выезжать большой семьей за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге и поэтому важно разумно спланировать свой маршрут. Перед выездом не лишним будет проверить, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны.

В частности, близко к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова).

Однако ближе всего к нашей границе расположены румынские города Яссы (350 километров от Одессы) и Сучава (80 километров от Черновцов). Однако стоит учесть, что несмотря на доступность, эти аэропорты довольно маленькие и там доступно немного направлений.

None - фото 1
Расстояние от Одессы до аэропорта Сучавы. Фото: скриншот
None - фото 2
Расстояние от Одессы до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали о самых безопасных лоукостерах мира. Эксперты оценивали авиакомпании по возрасту флота, квалификации пилотов, мерам безопасности, численности экипажа и количеству инцидентов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
