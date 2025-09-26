Ближайший к Украине аэропорт - расстояние от границы в км до Польши и Румынии

Аэропорт. Фото: pexels.com

Из-за закрытого неба над Украиной нашим гражданам приходится проходить серьезные испытания, чтобы добраться до ближайшего аэропорта за рубежом. Украинцы чаще всего летают именно из польских городов — Варшавы, Кракова и других, однако ближе всего к нашей границе расположены аэропорты Румынии.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближайший к Украине.

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе

Если вы планируете выезжать большой семьей за границу — важна каждая сэкономленная минута в дороге и поэтому важно разумно спланировать свой маршрут. Перед выездом не лишним будет проверить, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны.

В частности, близко к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова).

Однако ближе всего к нашей границе расположены румынские города Яссы (350 километров от Одессы) и Сучава (80 километров от Черновцов). Однако стоит учесть, что несмотря на доступность, эти аэропорты довольно маленькие и там доступно немного направлений.

Расстояние от Одессы до аэропорта Сучавы. Фото: скриншот

Расстояние от Одессы до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

