Головна Мандри Найближчі аеропорти до України у ЄС —  відстань від кордону

Найближчі аеропорти до України у ЄС —  відстань від кордону

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 07:14
Найближчий до України аеропорт — відстань від кордону в км до Польщі та Румунії
Аеропорт. Фото: pexels.com

Через закрите небо над Україною нашим громадянам доводиться проходити неабиякі випробування, щоб дістатися до найближчого аеропорту за кордоном. Українці найчастіше літають саме з польських міст — Варшави, Кракова та інших, проте найближче до нашого кордону розташовані аеропорти Румунії.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт у ЄС найближчий до України.

Читайте також:

Який аеропорт ближчий до українського кордону

Якщо ви плануєте виїжджати великою родиною за кордон — важлива кожна зекономлена хвилина в дорозі й тому важливо розумно спланувати свій маршрут. Перед виїздом не зайвим буде перевірити, яку відстань вам доведеться подолати до аеропорту тієї чи іншої країни.

Зокрема, близько до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). 

Проте найближче до нашого кордону розташовані румунські міста Ясси (350 кілометрів від Одеси) та Сучава (80 кілометрів від Чернівців). Проте варто врахувати, що попри доступність, ці аеропорти доволі маленькі й там доступно небагато напрямків. 

None - фото 1
Відстань від Одеси до аеропорту Сучави. Фото: скриншот
None - фото 2
Відстань від Одеси до аеропорту Ясси. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали про найбезпечніші лоукостери світу. Експерти оцінювали авіакомпанії за віком флоту, кваліфікацією пілотів, заходами безпеки, чисельністю екіпажу та кількістю інцидентів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
