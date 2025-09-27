Видео
Ближайшие к Украине аэропорты в Польше — как добраться

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше — как добраться

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 06:12
Ближайший аэропорт Польши в Украину - как добраться, расстояние от границы
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за войны и закрытого неба украинцы вынуждены летать на отдых через другие европейские страны. Для многих граждан такие поездки иногда превращаются в настоящие испытания, ведь приходится ждать в очередях на границе много часов. Поэтому важно заранее продумать свою логистику, чтобы не тратить лишнее время и деньги.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Читайте также:

Какой польский аэропорт ближе к украинской границе

Украинцы могут рассмотреть аэропорты в трех польских городах — Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других.

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него преодолевать длинное расстояние, однако из этого польского города доступно много рейсов по всему миру. Кроме того, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair.

None - фото 1
Дорога из Львова в Краков. Фото: скриншот

Ближе к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува украинцы могут добраться до Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран. А из Люблина много рейсов на курорты — Хорватия, Италия и другие.

None - фото 2
Дорога из Львова в Люблин. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы рассказывали, что ближайшие аэропорты в ЕС к украинской границе это — румынские. Лучше выбирать рейсы вылета из Яссы (350 километров от Одессы) и Сучавы (80 километров от Черновцов).

Также мы писали о самых безопасных лоукостерах мира. Эксперты оценивали авиакомпании по возрасту флота, квалификации пилотов, мерам безопасности, численности экипажа и количеству инцидентов.

Польша авиарейсы аэропорты путешествие карта туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
