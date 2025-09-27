Ближайший аэропорт Польши в Украину - как добраться, расстояние от границы

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше — как добраться
Из-за войны и закрытого неба украинцы вынуждены летать на отдых через другие европейские страны. Для многих граждан такие поездки иногда превращаются в настоящие испытания, ведь приходится ждать в очередях на границе много часов. Поэтому важно заранее продумать свою логистику, чтобы не тратить лишнее время и деньги.
Какой польский аэропорт ближе к украинской границе
Украинцы могут рассмотреть аэропорты в трех польских городах — Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других.
Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него преодолевать длинное расстояние, однако из этого польского города доступно много рейсов по всему миру. Кроме того, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair.
Ближе к границе с Украиной расположены аэропорты польских городов Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува украинцы могут добраться до Великобритании, Нидерландов, Норвегии и других стран. А из Люблина много рейсов на курорты — Хорватия, Италия и другие.
