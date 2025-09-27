Найближчий аеропорт Польщі до України — як дістатись, відстань від кордону

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Через війну та закрите небо українці вимушені літати на відпочинок через інші європейські країни. Для багатьох громадян такі поїздки іноді перетворюються на справжні випробування, адже доводиться чекати в чергах на кордоні багато годин. Тому важливо заздалегідь продумати свою логістику, щоб не витрачати зайвий час та гроші.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт Польщі знаходиться ближче до українського кордону.

Який польський аеропорт ближчий до українського кордону

Українці можуть розглянути аеропорти у трьох польських містах — Жешуві, Любліні та Кракові. До них можна дістатися автобусами з великих міст — Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та інших.

Найдалі від України знаходиться аеропорт Кракова — 330 кілометрів від Львова. Хоча до нього долати довгу відстань, проте з цього польського міста доступно багато рейсів по всьому світу. Окрім того, в Кракові є база ірландського лоукостера Ryanair.

Дорога зі Львова до Кракова. Фото: скриншот

Ближче до кордону з Україною розташовані аеропорти польських міст Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). З Жешува українці можуть дістатись до Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країни. А з Любліна багато рейсів на курорти — Хорватія, Італія та інші.

Дорога зі Львова до Любліна. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найближчі аеропорти у ЄС до українського кордону це — румунські. Краще обирати рейси вильоту з Ясси (350 кілометрів від Одеси) та Сучави (80 кілометрів від Чернівців).

Також ми писали про найбезпечніші лоукостери світу. Експерти оцінювали авіакомпанії за віком флоту, кваліфікацією пілотів, заходами безпеки, чисельністю екіпажу та кількістю інцидентів.