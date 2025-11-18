Самый отдаленный отель мира — где находится и сколько стоит заселение (фото)

Условия в отеле в Гренландии. Фото: Airbnb

Если вы устали от шума города и мечтаете об отдаленном уголке мира в окружении гор и снега, то плавучая хижина на леднике — идеальный вариант. Она расположена в Восточной Гренландии. BBC назвало ее "одним из самых диких объектов Airbnb". В этом жилье полностью отсутствуют связь и интернет.

Самое отдаленное жилище мира

Хижина расположена на плавучей платформе в изолированном фьорде и имеет шестиугольную форму. Она прочно закреплена и соединена с соседними скалами двумя веревками. С нее открываются невероятные виды на ледники и айсберги. Стеклянный потолок позволяет любоваться голубым небом и звездами. Здесь туристы также могут увидеть северное сияние, которое буквально "танцует над головой".

Это место настолько отдаленное, что единственным средством связи для корреспондента BBC был спутниковый телефон, который подключался к спутникам на орбите, а не к вышкам.

Внутри хижины есть небольшая плита для приготовления пищи, холодильник, кухонные принадлежности и раковина, а также компостный туалет. Возле дома есть небольшая терраса, где гости могут насладиться кофе на свежем воздухе.

Отель в Грнландии. Фото: Airbnb

Рядом с кроватью есть отверстие для вылова рыбы шириной 180 мм. Однако в хижине отсутствует душ и туристам придется купаться в ледяной воде. Все номера этой хижины забронированы до июля, а стоимость аренды составляет 890 евро с человека.

