Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Самый отдаленный уголок мира — где отдохнуть интровертам

Самый отдаленный уголок мира — где отдохнуть интровертам

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:12
обновлено: 17:10
Самый отдаленный отель мира — где находится и сколько стоит заселение (фото)
Условия в отеле в Гренландии. Фото: Airbnb

Если вы устали от шума города и мечтаете об отдаленном уголке мира в окружении гор и снега, то плавучая хижина на леднике — идеальный вариант. Она расположена в Восточной Гренландии. BBC назвало ее "одним из самых диких объектов Airbnb". В этом жилье полностью отсутствуют связь и интернет.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Самое отдаленное жилище мира

Хижина расположена на плавучей платформе в изолированном фьорде и имеет шестиугольную форму. Она прочно закреплена и соединена с соседними скалами двумя веревками. С нее открываются невероятные виды на ледники и айсберги. Стеклянный потолок позволяет любоваться голубым небом и звездами. Здесь туристы также могут увидеть северное сияние, которое буквально "танцует над головой".

Это место настолько отдаленное, что единственным средством связи для корреспондента BBC был спутниковый телефон, который подключался к спутникам на орбите, а не к вышкам.

Внутри хижины есть небольшая плита для приготовления пищи, холодильник, кухонные принадлежности и раковина, а также компостный туалет. Возле дома есть небольшая терраса, где гости могут насладиться кофе на свежем воздухе.

None - фото 1
Отель в Грнландии. Фото: Airbnb

Рядом с кроватью есть отверстие для вылова рыбы шириной 180 мм. Однако в хижине отсутствует душ и туристам придется купаться в ледяной воде. Все номера этой хижины забронированы до июля, а стоимость аренды составляет 890 евро с человека.

Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть людям пожилого возраста, кроме санаториев и пансионатов. На территории нашей страны много уникальных мест для пенсионеров.

Также мы писали о недорогих странах в Европе и Азии. Здесь можно отдохнуть, не собирая годами деньги на отпуск.

путешествие Гренландия ледники интроверты отели
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации