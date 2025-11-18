Найвіддаленіший готель світу — де знаходиться та скільки коштує заселення (фото)

Умови в готелі у Гренландії. Фото: Airbnb

Якщо ви втомились від шуму міста і мрієте про віддалений куточок світу в оточенні гір і снігу, то плавуча хатина на льодовику — ідеальний варіант. Вона розташована в Східній Гренландії. BBC назвало її "одним з найдикіших об'єктів Airbnb". У цьому житлі повністю відсутні зв'язок та інтернет.

Найвіддаленіша оселя світу

Хатина розташована на плавучій платформі в ізольованому фіорді й має шестикутну форму. Вона міцно закріплена і з'єднана з сусідніми скелями двома мотузками. З неї відкриваються неймовірні краєвиди на льодовики та айсберги. Скляна стеля дозволяє милуватися блакитним небом і зірками. Тут туристи також можуть побачити північне сяйво, яке буквально "танцює над головою".

Це місце настільки віддалене, що єдиним засобом зв'язку для кореспондентки BBC був супутниковий телефон, який підключався до супутників на орбіті, а не до вишок.

Всередині хатини є невелика плита для приготування їжі, холодильник, кухонне приладдя та раковина, а також компостний туалет. Біля оселі є невелика тераса, де гості можуть насолодитися кавою на свіжому повітрі.

Готель у Грнландії. Фото: Airbnb

Поруч із ліжком є отвір для вилову риби шириною 180 мм. Проте в хатині відсутній душ, і туристам доведеться купатися у крижаній воді.

Всі номери вже заброньовані до липня, вартість — 890 євро з людини.

