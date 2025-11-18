Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Найвіддаленіший куточок світу — де відпочити інтровертам

Найвіддаленіший куточок світу — де відпочити інтровертам

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 10:12
Оновлено: 17:10
Найвіддаленіший готель світу — де знаходиться та скільки коштує заселення (фото)
Умови в готелі у Гренландії. Фото: Airbnb

Якщо ви втомились від шуму міста і мрієте про віддалений куточок світу в оточенні гір і снігу, то плавуча хатина на льодовику — ідеальний варіант. Вона розташована в Східній Гренландії. BBC назвало її "одним з найдикіших об'єктів Airbnb". У цьому житлі повністю відсутні зв'язок та інтернет.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Найвіддаленіша оселя світу

Хатина розташована на плавучій платформі в ізольованому фіорді й має шестикутну форму. Вона міцно закріплена і з'єднана з сусідніми скелями двома мотузками. З неї відкриваються неймовірні краєвиди на льодовики та айсберги. Скляна стеля дозволяє милуватися блакитним небом і зірками. Тут туристи також можуть побачити північне сяйво, яке буквально "танцює над головою". 

Це місце настільки віддалене, що єдиним засобом зв'язку для кореспондентки BBC був супутниковий телефон, який підключався до супутників на орбіті, а не до вишок.

Всередині хатини є невелика плита для приготування їжі, холодильник, кухонне приладдя та раковина, а також компостний туалет. Біля оселі є невелика тераса, де гості можуть насолодитися кавою на свіжому повітрі.

None - фото 1
Готель у Грнландії. Фото: Airbnb

Поруч із ліжком є отвір для вилову риби шириною 180 мм. Проте в хатині відсутній душ, і туристам доведеться купатися у крижаній воді. 

Всі номери вже заброньовані до липня, вартість — 890 євро з людини.

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про недорогі країни в Європі та Азії. Тут можна відпочити, не збираючи роками гроші на відпустку.

подорож Гренландія льодовики інтроверти готелі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації