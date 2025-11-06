Что стоит попробовать в Карпатах - традиционные блюда

Украинский борщ. Фото: Freepik

Отпуск в Украинских Карпатах — это не только о невероятных горных пейзажах, красивой природе и купании в чанах и банях. Каждому, кто планирует поездку в этот живописный регион, стоит попробовать блюда аутентичной гуцульской кухни. Ее рецепты сохранялись на протяжении многих веков.

Об уникальных блюдах Карпат рассказывает портал visitukraine.today.

Реклама

Читайте также:

Популярные блюда гуцульской кухни

Одной из визитных карточек Карпат является банош — блюдо из кукурузной крупы, которое готовят на жирной сметане или сливках. Его обычно подают вместе со шкварками, брынзой или гуцульским сыром будз.

Банош. Фото: authenticukraine.com.ua

Гуцульщина также известна своим кулешом, который варят из кукурузной крупы. В отличие от баноша, к нему не добавляют молочные продукты. Кулеш обычно подают с поджаренным чесноком или луком и грибами.

Туристам также стоит обязательно попробовать грибную похлебку и жаркое в горшочках. Для приготовления похлебки обычно используют белые грибы, которые придают ей насыщенный и уникальный вкус. Варится она в глиняной посуде. Жаркое обычно также запекают в глиняных горшочках. Для его приготовления обычно используют картофель, свинину, морковь, сало, зелень и различные специи.

Жаркое с мясом. Фото: recept.ua

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали, что в рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединил село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.