Что стоит попробовать в Карпатах - традиционные блюда

Не только банош — что стоит попробовать в Карпатах
Отпуск в Украинских Карпатах — это не только о невероятных горных пейзажах, красивой природе и купании в чанах и банях. Каждому, кто планирует поездку в этот живописный регион, стоит попробовать блюда аутентичной гуцульской кухни. Ее рецепты сохранялись на протяжении многих веков.
Об уникальных блюдах Карпат рассказывает портал visitukraine.today.
Популярные блюда гуцульской кухни
Одной из визитных карточек Карпат является банош — блюдо из кукурузной крупы, которое готовят на жирной сметане или сливках. Его обычно подают вместе со шкварками, брынзой или гуцульским сыром будз.
Гуцульщина также известна своим кулешом, который варят из кукурузной крупы. В отличие от баноша, к нему не добавляют молочные продукты. Кулеш обычно подают с поджаренным чесноком или луком и грибами.
Туристам также стоит обязательно попробовать грибную похлебку и жаркое в горшочках. Для приготовления похлебки обычно используют белые грибы, которые придают ей насыщенный и уникальный вкус. Варится она в глиняной посуде. Жаркое обычно также запекают в глиняных горшочках. Для его приготовления обычно используют картофель, свинину, морковь, сало, зелень и различные специи.
