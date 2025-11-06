Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Не только банош — что стоит попробовать в Карпатах

Не только банош — что стоит попробовать в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 10:12
обновлено: 07:25
Что стоит попробовать в Карпатах - традиционные блюда
Украинский борщ. Фото: Freepik

Отпуск в Украинских Карпатах — это не только о невероятных горных пейзажах, красивой природе и купании в чанах и банях. Каждому, кто планирует поездку в этот живописный регион, стоит попробовать блюда аутентичной гуцульской кухни. Ее рецепты сохранялись на протяжении многих веков.

Об уникальных блюдах Карпат рассказывает портал visitukraine.today.

Реклама
Читайте также:

Популярные блюда гуцульской кухни

Одной из визитных карточек Карпат является банош — блюдо из кукурузной крупы, которое готовят на жирной сметане или сливках. Его обычно подают вместе со шкварками, брынзой или гуцульским сыром будз.

Літня відпустка в Карпатах — які страви варто спробувати - фото 1
Банош. Фото: authenticukraine.com.ua

Гуцульщина также известна своим кулешом, который варят из кукурузной крупы. В отличие от баноша, к нему не добавляют молочные продукты. Кулеш обычно подают с поджаренным чесноком или луком и грибами.

Туристам также стоит обязательно попробовать грибную похлебку и жаркое в горшочках. Для приготовления похлебки обычно используют белые грибы, которые придают ей насыщенный и уникальный вкус. Варится она в глиняной посуде. Жаркое обычно также запекают в глиняных горшочках. Для его приготовления обычно используют картофель, свинину, морковь, сало, зелень и различные специи.

Літня відпустка в Карпатах — які страви варто спробувати - фото 2
Жаркое с мясом. Фото: recept.ua

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали, что в рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединил село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.

путешествие Карпаты туризм блюда традиционное украинское блюдо
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации