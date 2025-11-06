Відео
Україна
Не лише банош — що варто скуштувати під час відпустки в Карпатах

Не лише банош — що варто скуштувати під час відпустки в Карпатах

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 10:12
Оновлено: 07:25
Що варто скуштувати в Карпатах — традиційні страви
Український борщ. Фото: Freepik

Відпустка в Українських Карпатах — це не лише про неймовірні гірські краєвиди, красиву природу та купання в чанах та банях. Кожному, хто планує поїздку в цей мальовничий регіон, варто скуштувати страви автентичної гуцульської кухні. Її рецепти зберігалися протягом багатьох століть.

Про унікальні страви Карпат розповідає портал visitukraine.today.

Читайте також:

Популярні страви гуцульської кухні

Однією з візитівок Карпат є банош — страва із кукурудзяної крупи, яку готують на жирній сметані чи вершках. Її зазвичай подають разом зі шкварками, бринзою чи гуцульським сиром будз.

Літня відпустка в Карпатах — які страви варто спробувати - фото 1
Банош. Фото: authenticukraine.com.ua

Гуцульщина також відома своїм кулешем, який варять із кукурудзяної крупи. На відміну від баношу, до нього не додають молочні продукти. Куліш зазвичай подають із підсмаженим часником чи цибулею та грибами.

Туристам також варто обов'язково спробувати грибну юшку та печеню в горщиках. Для приготування юшки зазвичай використовують білі гриби, які надають їй насичено та унікального смаку. Вариться вона у глиняному посуді. Печеню зазвичай також запікають у глиняних горщиках. Для її приготування зазвичай використовують картоплю, свинину, моркву, сало, зелень та різноманітні спеції.  

Літня відпустка в Карпатах — які страви варто спробувати - фото 2
Печеня з м'ясом. Фото: recept.ua

Раніше турист поділився підбіркою недооцінених міст в Україні для ідеальної осінньої відпустки. Їх можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів. 

Також ми писали, що в рамках благодійного проєкту "Голоси Бакоти" було створено новий туристичний маршрут, який з’єднав село Гораївка з Бакотською затокою. Його можна долати пішки, на велосипеді чи на авто.

подорож Карпати туризм страви традиційна українська страва
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
