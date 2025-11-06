Що варто скуштувати в Карпатах — традиційні страви

Український борщ. Фото: Freepik

Відпустка в Українських Карпатах — це не лише про неймовірні гірські краєвиди, красиву природу та купання в чанах та банях. Кожному, хто планує поїздку в цей мальовничий регіон, варто скуштувати страви автентичної гуцульської кухні. Її рецепти зберігалися протягом багатьох століть.

Про унікальні страви Карпат розповідає портал visitukraine.today.

Популярні страви гуцульської кухні

Однією з візитівок Карпат є банош — страва із кукурудзяної крупи, яку готують на жирній сметані чи вершках. Її зазвичай подають разом зі шкварками, бринзою чи гуцульським сиром будз.

Банош. Фото: authenticukraine.com.ua

Гуцульщина також відома своїм кулешем, який варять із кукурудзяної крупи. На відміну від баношу, до нього не додають молочні продукти. Куліш зазвичай подають із підсмаженим часником чи цибулею та грибами.

Туристам також варто обов'язково спробувати грибну юшку та печеню в горщиках. Для приготування юшки зазвичай використовують білі гриби, які надають їй насичено та унікального смаку. Вариться вона у глиняному посуді. Печеню зазвичай також запікають у глиняних горщиках. Для її приготування зазвичай використовують картоплю, свинину, моркву, сало, зелень та різноманітні спеції.

Печеня з м'ясом. Фото: recept.ua

