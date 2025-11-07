Почему не стоит помогать прохожим в Китае

Жители Китая на прогулке. Фото: Freepik

Украинцы привыкли помогать прохожим на улице. Во время повседневной прогулки постоянно наблюдаешь, что кто-то придержит дверь в кафе молодой маме или поможет донести бабушке тяжелую сумку. Однако в Китае такой жест вежливости не оценят. В этой стране за такое проявление доброты вас не только никто не поблагодарит — у вас еще и появятся проблемы с судами.

Об этом пишет Business Insider.

Необычное для украинцев поведение в Китае

Отмечается, что китайцы боятся помогать другим. Страна очень бюрократическая, и случайный прохожий, которому вы поможете на улице, может подать на вас в суд и заставить заплатить кругленький штраф "за причиненный вред".

"В Китае является довольно распространенным явлением, и люди, по доброте душевной придя на помощь ближнему, вместо благодарности получают "штраф", якобы за неправильные действия, или обвинения в причастности к инциденту", — говорится в статье.

В частности, такой инцидент произошел с тремя школьниками, которые подняли на улице упавшую бабушку. Старушка не только не поблагодарила, но и подала на юношей в суд с требованием компенсации в размере 20 000 юаней (3 290$). Она заявила, что ребята ее травмировали. Суд все же выяснил обстоятельства, и заявительница получила 7 суток ареста за клевету.

