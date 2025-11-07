Чому не варто допомагати перехожим в Китаї

Жителі Китаю на прогулянці. Фото: Freepik

Українці звикли допомагати перехожим на вулиці. Під час повсякденної прогулянки постійно спостерігаєш, що хтось притримає двері в кав'ярні молодій мамі чи допоможе донести бабусі важку сумку. Проте в Китаї такий жест ввічливості не оцінять. В цій країні за таке проявлення доброти вам не лише ніхто не подякує — у вас ще й з'являться проблеми із судами.

Про це пише Business Insider.

Реклама

Читайте також:

Незвична для українців поведінка в Китаї

Зазначається, що китайці бояться допомагати іншим. Країна є дуже бюрократичною, і випадковий перехожий, якому ви допоможете на вулиці, може подати на вас до суду і змусити заплатити кругленький штраф "за заподіяну шкоду".

"В Китаї є досить поширеним явищем, і люди, по доброті душевній, прийшовши на допомогу ближньому, замість подяки отримують "штраф", нібито за неправильні дії, або звинувачення в причетності до інциденту", — йдеться в статті.

Зокрема, такий інцидент стався з трьома школярами, які підняли на вулиці бабусю, що впала. Старенька не лише не подякувала, а й подала на юнаків до суду з вимогою компенсації у розмірі 20 000 юанів (3 290$). Вона заявила, що хлопці її травмували. Суд все ж з'ясував обставини, і заявниця отримала 7 діб арешту за наклеп.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на який день тижня найвигідніше купувати квитки на літак. Турагент розкрив, що найдорожче обходяться рейси на середу.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інших країн.