Не зможете позбутися неприємностей — що не варто робити в Китаї

Дата публікації: 7 листопада 2025 07:55
Оновлено: 07:24
Чому не варто допомагати перехожим в Китаї
Жителі Китаю на прогулянці. Фото: Freepik

Українці звикли допомагати перехожим на вулиці. Під час повсякденної прогулянки постійно спостерігаєш, що хтось притримає двері в кав'ярні молодій мамі чи допоможе донести бабусі важку сумку. Проте в Китаї такий жест ввічливості не оцінять. В цій країні за таке проявлення доброти вам не лише ніхто не подякує — у вас ще й з'являться проблеми із судами.

Про це пише Business Insider.

Незвична для українців поведінка в Китаї

Зазначається, що китайці бояться допомагати іншим. Країна є дуже бюрократичною, і випадковий перехожий, якому ви допоможете на вулиці, може подати на вас до суду і змусити заплатити кругленький штраф "за заподіяну шкоду".

"В Китаї є досить поширеним явищем, і люди, по доброті душевній, прийшовши на допомогу ближньому, замість подяки отримують "штраф", нібито за неправильні дії, або звинувачення в причетності до інциденту", — йдеться в статті.

Зокрема, такий інцидент стався з трьома школярами, які підняли на вулиці бабусю, що впала. Старенька не лише не подякувала, а й подала на юнаків до суду з вимогою компенсації у розмірі 20 000 юанів (3 290$). Вона заявила, що хлопці її травмували. Суд все ж з'ясував обставини, і заявниця отримала 7 діб арешту за наклеп.

суд Китай подорож іноземці туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
