Отдых в Карпатах осенью 2025 — подборка небанальных курортов

Туристка наслаждается природой Карпат. Фото: freepik.com

Осенью Украинские Карпаты удивляют сказочными пейзажами — багряные краски деревьев окутывают густые туманы. В этот период времени здесь можно насладиться красотой природы и кристально чистым воздухом уже без больших толп туристов. Кроме Буковеля и Яремче, на западе страны есть много интересных и небанальных локаций.

Их подборкой поделился портал visitukraine.today.

Реклама

Читайте также:

Пилипец

В поселке Пилипец на Закарпатье расположен Боржавский горный массив по которому пролегают пешие маршруты. Его самая высокая вершина — гора Гемба. Ее высота достигает 1 491 метр. Ее удастся покорить семьям с детьми без особой физической подготовки. В Пилипце очень развита туристическая инфраструктура, там много удобных отелей со средним ценником до 1 000 гривен за ночь.

Славское

Этот поселок расположен в Сколевском районе Львовской области. Здесь невероятная природа, можно прогуляться живописными долинами между горами Писана, Менчела и Полгар поужинать аутентичными местными блюдами в одном из заведений, а также согреться карпатским чаем. Здесь также можно выбрать отдых на любой кошелек, ночь в отеле стоит от 800 до 3 000 гривен.

Мигово

Это горнолыжный курорт в Черновицкой области. Здесь можно восстановить силы в СПА, насладиться прогулками по горам, уединиться с природой и отдохнуть в номере с роскошными видами. Это будет лучшим вариантом именно для семей с авто, ведь из Черновцов нужно добираться своим транспортом.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.