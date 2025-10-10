Відпочинок в Карпатах восени 2025 — підбірка небанальних курортів

Туристка насолоджується природою Карпат. Фото: freepik.com

Восени Українські Карпати дивують казковими пейзажами — багряні барви дерев огортають густі тумани. В цей період часу тут можна насолодитися красою природи та кришталево чистим повітрям вже без великих натовпів туристів. Окрім Буковеля та Яремче, на заході країни є багато цікавих та небанальних локацій.

Пилипець

В селищі Пилипець на Закарпатті розташований Боржавський гірський масив по якому пролягають піші маршрути. Його найвища вершина — гора Ґемба. Її висота сягає 1 491 метр. Її вдасться підкорити родинам із дітьми без особливої фізичної підготовки. В Пилипці дуже розвинена туристична інфраструктура, там багато зручних готелів із середнім цінником до 1 000 гривень за ніч.

Славсько

Це селище розташовано у Сколівському районі Львівської області. Тут неймовірна природа, можна прогулятися мальовничими полонинами між горами Писана, Менчела та Полгар повечеряти автентичними місцевими стравами в одному із закладів, а також зігрітись карпатським чаєм. Тут також є можна обрати відпочинок на будь-який гаманець, ніч в готелі вартує від 800 до 3 000 гривень.

Мигово

Це гірськолижний курорт у Чернівецькій області. Тут можна відновити сили у СПА, насолодитися прогулянками горами, усамітнитися із природою та відпочити в номері з розкішними краєвидами. Це буде найкращим варіантом саме для родин з авто, адже з Чернівців потрібно добиратися своїм транспортом.

