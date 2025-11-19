На греческом острове Антикитера платят 18 000 за переезд — условия

Пейзажи Антикитера. Фото: tripadvisor.com

На отдаленном острове в Эгейском море Антикитера предлагают серьезные денежные поощрения за переезд. С целью увеличения численности населения, власти острова будут выплачивать новым жителям сотни евро. Однако эти средства выплачивают только молодым семьям, которые обладают определенными профессиями.

Об этом пишет Daily Express.

Сколько платят за переезд в Грецию

Греческая православная церковь обязалась осуществлять выплаты для увеличения общины Антикитеры, где проживает лишь 24 постоянных жителя, но в летний сезон их количество возрастает до 65. Поскольку многие молодые жители острова уезжают в поисках работы, за последние 40 лет здесь существенно сократилось население.

Новым жителям на острове будут выплачивать 500 евро в месяц в течение трех лет после их переезда, что в общей сумме составит 18 000 евро.

Кто может получить 18 000 евро

Заявители имеют больше шансов на успех, если обладают профессиями, которые способствуют развитию экономики острова, такие как рыболовство, пекарство или строительство.

В Антикитере есть одна-единственная кофейня, которая работает круглый год и также выполняет функции продуктового магазина, еще на острове есть один хостел для гостей.

Этот крошечный остров площадью всего девять квадратных миль известен своими живописными холмами, кустарниками, крутыми известняковыми скалами и изолированными песчаными и галечными пляжами.

До Антикитеры можно добраться на пароме с соседнего острова Китира или из порта Киссамос на Крите.

