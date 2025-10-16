23 тыс. долларов за переезд в Италию — где платят такую сумму

Пейзажи итальянского поселка Радикондоли. Фото: tripadvisor.com

Около 23 тысяч долларов платят власти одного из поселков итальянской Тосканы за переезд. Радикондоли раскинулся на холмах среди живописных тосканских ландшафтов, он находится всего в часе езды от Флоренции. Компенсацию может получить не только тот, кто будет покупать заброшенное жилье в поселке, но и арендаторы — правда, меньшую сумму.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Читайте также:

Власти одного из городов Тосканы будут платить новым владельцам и арендаторам жилья

В 2023 году власти одного из поселков Италии в регионе Тоскана Радикондоли запустили программу, которая предлагает до 20 000 евро (23 000 долларов) каждому, кто желает купить и жить в одном из пустующих домов. Она также предусматривает компенсацию в размере 6 000 евро на дополнительные расходы — отопление и транспорт. По программе можно приобрести не только квартиру в центре города, но и тосканские фермерские дома на окраине.

В этом году город расширил план. Он будет помогать не только покупателям недвижимости, но и покрывать половину стоимости аренды в первые два года для новых арендаторов до начала 2026 года.

Мэр города Франческо Гуаргуалини рассказал, что в этом году было выделено более 400 000 евро (465 000 долларов) на поддержку приобретения и аренды нового жилья.

Покупатель, который воспользуется программой и получит сумму в размере 20 000 евро, сможет приобрести небольшую квартиру примерно за 30 000 евро (35 000 долларов). Арендная плата за жилье площадью от 60 до 80 квадратных метров, которая обычно составляет около 400 евро в месяц, снизится до 200 евро, благодаря условиям программы.

Напомним, ранее мы рассказывали о популярных мексиканских блюдах. Жители этой страны обожают кукурузу и кукурузную муку, разнообразные соусы и специи, а также перец чили.

Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.