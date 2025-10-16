23 тис. доларів за переїзд до Італії — де платять таку суму

Краєвиди італійського селища Радікондолі. Фото: tripadvisor.com

Близько 23 тисяч доларів платить влада одного з селищ італійської Тоскани за переїзд. Радікондолі розкинулося на пагорбах серед мальовничих тосканських ландшафтів, воно знаходиться всього за годину їзди від Флоренції. Компенсацію може отримати не лише той, хто купуватиме занедбане житло в селищі, а й орендарі — щоправда, меншу суму.

Про це пише CNN.

Реклама

Читайте також:

Влада одного з міст Тоскани платитиме новим власникам та орендарям житла

У 2023 році влада одного з селищ Італії у регіоні Тоскана Радікондолі запустила програму, яка пропонує до 20 000 євро (23 000 доларів) кожному, хто бажає купити й жити в одному з порожніх будинків. Вона також передбачає компенсацію у розмірі 6 000 євро на додаткові витрати — опалення та транспорт. За програмою можна придбати не лише квартиру в центрі міста, а й тосканські фермерські будинки на околиці.

Цього року місто розширило план. Воно допомагатиме не лише покупцям нерухомості, а й покриватиме половину вартості оренди у перші два роки для нових орендарів до початку 2026 року.

Мер міста Франческо Гуаргуаліні розповів, що цього року було виділено понад 400 000 євро (465 000 доларів) на підтримку придбання та оренди нового житла.

Покупець, який скористається програмою та отримає суму у розмірі 20 000 євро, зможе придбати невелику квартиру приблизно за 30 000 євро (35 000 доларів). Орендна плата за житло площею від 60 до 80 квадратних метрів, яка зазвичай становить близько 400 євро на місяць, знизиться до 200 євро завдяки умовам програми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про популярні мексиканські страви. Жителі цієї країни обожнюють кукурудзу та кукурудзяне борошно, різноманітні соуси й спеції, а також перець чилі.

Також ми писали, що одне з популярних для відпочинку міст в Іспанії запровадить суворі правила для туристів. Вони спрямовані на поліпшення іміджу курорту.