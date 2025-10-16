Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Влада одного з селищ Італії заплатить 23 тис. доларів за переїзд

Влада одного з селищ Італії заплатить 23 тис. доларів за переїзд

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:50
23 тис. доларів за переїзд до Італії — де платять таку суму
Краєвиди італійського селища Радікондолі. Фото: tripadvisor.com

Близько 23 тисяч доларів платить влада одного з селищ італійської Тоскани за переїзд. Радікондолі розкинулося на пагорбах серед мальовничих тосканських ландшафтів, воно знаходиться всього за годину їзди від Флоренції. Компенсацію може отримати не лише той, хто купуватиме занедбане житло в селищі, а й орендарі — щоправда, меншу суму.

Про це пише CNN.

Реклама
Читайте також:

Влада одного з міст Тоскани платитиме новим власникам та орендарям житла

У 2023 році влада одного з селищ Італії у регіоні Тоскана Радікондолі запустила програму, яка пропонує до 20 000 євро (23 000 доларів) кожному, хто бажає купити й жити в одному з порожніх будинків. Вона також передбачає компенсацію у розмірі 6 000 євро на додаткові витрати — опалення та транспорт. За програмою можна придбати не лише квартиру в центрі міста, а й тосканські фермерські будинки на околиці.

Цього року місто розширило план. Воно допомагатиме не лише покупцям нерухомості, а й покриватиме половину вартості оренди у перші два роки для нових орендарів до початку 2026 року.

Мер міста Франческо Гуаргуаліні розповів, що цього року було виділено понад 400 000 євро (465 000 доларів) на підтримку придбання та оренди нового житла.

Покупець, який скористається програмою та отримає суму у розмірі 20 000 євро, зможе придбати невелику квартиру приблизно за 30 000 євро (35 000 доларів). Орендна плата за житло площею від 60 до 80 квадратних метрів, яка зазвичай становить близько 400 євро на місяць, знизиться до 200 євро завдяки умовам програми.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про популярні мексиканські страви. Жителі цієї країни обожнюють кукурудзу та кукурудзяне борошно, різноманітні соуси й спеції, а також перець чилі.

Також ми писали, що одне з популярних для відпочинку міст в Іспанії запровадить суворі правила для туристів. Вони спрямовані на поліпшення іміджу курорту.

Італія нерухомість оренда гроші купівля
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації