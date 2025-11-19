На грецькому острові Антикітера платять 18 000 за переїзд — умови

Краєвиди Антикітера. Фото: tripadvisor.com

На віддаленому острові в Егейському морі Антикітера пропонують серйозні грошові заохочення за переїзд. З метою збільшення чисельності населення, влада острова буде виплачувати новим мешканцям сотні євро. Проте ці кошти виплачують лише молодим родинам, які володіють певними професіями.

Про це пише Daily Express.

Скільки платять за переїзд до Греції

Грецька православна церква зобов'язалася здійснювати виплати для збільшення громади Антикітери, де проживає лише 24 постійних мешканці, але в літній сезон їх кількість зростає до 65. Оскільки багато молодих мешканців острова виїжджають у пошуках роботи, за останні 40 років тут суттєво скоротилося населення.

Новим мешканцям на острові виплачуватимуть 500 євро на місяць протягом трьох років після їх переїзду, що в загальній сумі складе 18 000 євро.

Хто може отримати 18 000 євро

Заявники мають більше шансів на успіх, якщо володіють професіями, які сприяють розвитку економіки острова, такі як рибальство, пекарство або будівництво.

В Антикітері є одна-єдина кав'ярня, яка працює цілий рік і також виконує функції продуктового магазину, ще на острові є один хостел для гостей.

Цей крихітний острів площею всього дев'ять квадратних миль відомий своїми мальовничими пагорбами, чагарниками, крутими вапняковими скелями та ізольованими піщаними й гальковими пляжами.

До Антикітери можна дістатися на поромі з сусіднього острова Кітіра або з порту Кіссамос на Криті.

