Видео

Главная Путешествия Не делайте это в аэропорту — ошибка, которая разрушит отдых

Не делайте это в аэропорту — ошибка, которая разрушит отдых

Дата публикации 29 октября 2025 10:12
обновлено: 10:12
Почему стоит избегать розеток с USB-портами в аэропорту — советы для пассажиров
Туристка разговаривает в аэропорту по телефону. Фото: Freepik

Розетки с USB-портами в аэропорту кажутся настоящим спасением во время путешествий за границу, ведь вам не надо беспокоиться об адаптерах. Однако такая зарядка гаджета может принести больше вреда. Это, казалось бы, рутинное действие может привести к тому, что кругленькая сумма может незаметно исчезнуть с вашего счета.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Почему стоит избегать розеток с USB-портами в публичных местах

Администрация транспортной безопасности США (TSA) предупредила пассажиров, что использование USB-портов в аэропортах может сделать ваш гаджет более уязвимым к кибератакам. В частности, хакеры могут установить вредоносное программное обеспечение на USB-порты (juice/port jacking).

Juice jacking — это форма кибератаки, при которой публичные USB-порты используются для похищения данных или установки вредоносного программного обеспечения на устройство. Проблема не ограничивается только аэропортами, поскольку любые розетки с USB-портами в общественных местах могут быть в зоне риска — на борту самолета, на вокзалах, в отелях и кафе.

С помощью juice jacking хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации — паролям, электронной почте и данным ваших банковских карт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или купить подписку Ryanair Prime.

Также мы писали, как обычная скалка для теста спасает после долгих перелетов. Она помогает избавиться от боли.

аэропорты путешествие хакеры безопасность туризм USB
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
