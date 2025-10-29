Почему стоит избегать розеток с USB-портами в аэропорту — советы для пассажиров

Туристка разговаривает в аэропорту по телефону. Фото: Freepik

Розетки с USB-портами в аэропорту кажутся настоящим спасением во время путешествий за границу, ведь вам не надо беспокоиться об адаптерах. Однако такая зарядка гаджета может принести больше вреда. Это, казалось бы, рутинное действие может привести к тому, что кругленькая сумма может незаметно исчезнуть с вашего счета.

Об этом пишет The Sun.

Почему стоит избегать розеток с USB-портами в публичных местах

Администрация транспортной безопасности США (TSA) предупредила пассажиров, что использование USB-портов в аэропортах может сделать ваш гаджет более уязвимым к кибератакам. В частности, хакеры могут установить вредоносное программное обеспечение на USB-порты (juice/port jacking).

Juice jacking — это форма кибератаки, при которой публичные USB-порты используются для похищения данных или установки вредоносного программного обеспечения на устройство. Проблема не ограничивается только аэропортами, поскольку любые розетки с USB-портами в общественных местах могут быть в зоне риска — на борту самолета, на вокзалах, в отелях и кафе.

С помощью juice jacking хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации — паролям, электронной почте и данным ваших банковских карт.

