Секретные коды в самолете — о чем тайно говорят стюардессы

"Боб", "Русалка", "Код 300" — это все кодовые слова, которые используют бортпроводники во время полета, чтобы незаметно обсуждать пассажиров или сообщать друг другу об инцидентах в салоне. Одна из опытных стюардесс раскрыла значение некоторых слов. Понимая их, вы будете чувствовать себя более уверенно в самолете.

Кодовые слова бортпроводников

Русалка. Это шутливое, но пассивно-агрессивное прозвище пассажира, который намеренно разлеживается на пустых сиденьях, чтобы отпугнуть других от сидения в его ряду.

Код 300 или Ангел. Это означает, что кто-то умер на борту.

ABP. Эта фраза расшифровывается как "физически здоровые пассажиры". Это лица, которых экипаж ищет на случай чрезвычайной ситуации.

Вши у выхода. Этот термин относится к пассажирам, часто неопытным, которые скапливаются или выстраиваются в очередь у выхода в аэропорту, полностью блокируя зону посадки и мешая пассажирам первого и бизнес-класса сесть в самолет, когда им это разрешено.

