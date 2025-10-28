Видео
Видео

Стюардессы рассказали о кодовых словах — что они означают

Стюардессы рассказали о кодовых словах — что они означают

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:55
обновлено: 08:16
Секретные коды в самолете — о чем тайно говорят стюардессы
Улыбающаяся бортпроводница. Иллюстративное фото: Pinterest

"Боб", "Русалка", "Код 300" — это все кодовые слова, которые используют бортпроводники во время полета, чтобы незаметно обсуждать пассажиров или сообщать друг другу об инцидентах в салоне. Одна из опытных стюардесс раскрыла значение некоторых слов. Понимая их, вы будете чувствовать себя более уверенно в самолете.

Об этом пишет The Mirror UK.

Кодовые слова бортпроводников

Русалка. Это шутливое, но пассивно-агрессивное прозвище пассажира, который намеренно разлеживается на пустых сиденьях, чтобы отпугнуть других от сидения в его ряду.

Код 300 или Ангел. Это означает, что кто-то умер на борту.

ABP. Эта фраза расшифровывается как "физически здоровые пассажиры". Это лица, которых экипаж ищет на случай чрезвычайной ситуации.

Вши у выхода. Этот термин относится к пассажирам, часто неопытным, которые скапливаются или выстраиваются в очередь у выхода в аэропорту, полностью блокируя зону посадки и мешая пассажирам первого и бизнес-класса сесть в самолет, когда им это разрешено.

Ранее бывшая работница отеля предупредила гостей об определенных вещах в номерах, о которых часто забывают во время уборки. Они просто "кишат" бактериями и пылью.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
