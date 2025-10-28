Відео
Україна
Стюардеси розповіли про кодові слова — що вони означають

Стюардеси розповіли про кодові слова — що вони означають

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 08:16
Секретні коди у літаку — про що таємно говорять стюардеси
Усміхнена бортпровідниця. Ілюстративне фото: Pinterest

"Боб", "Русалка", "Код 300" — це все кодові слова, які використовують бортпровідники під час польоту, щоб непомітно обговорювати пасажирів чи повідомляти один одному про інциденти в салоні. Одна із досвідчених стюардес розкрила значення деяких слів. Розуміючи їх, ви відчуватимете себе більш впевнено в літаку.

Про це пише The Mirror UK.

Читайте також:

Кодові слова бортпровідників

Русалка. Це жартівливе, але пасивно-агресивне прізвисько пасажира, який навмисно розлягається на порожніх сидіннях, щоб відлякати інших від сидіння в його ряду.

Код 300 або Ангел. Це означає, що хтось помер на борту.

ABP. Ця фраза розшифровується як "фізично здорові пасажири". Це особи, яких екіпаж шукає на випадок надзвичайної ситуації.

Воші біля виходу. Цей термін стосується пасажирів, часто недосвідчених, які скупчуються або шикуються в чергу біля виходу в аеропорту, повністю блокуючи зону посадки та заважаючи пасажирам першого та бізнес-класу сісти в літак, коли їм це дозволено.

Раніше колишня працівниця готелю попередила гостей про певні речі в номерах, про які часто забувають під час прибирання. Вони просто "кишать" бактеріями та пилом.

Також ми писали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
