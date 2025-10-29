Відео
Ніколи не робіть це в аеропорту — помилка, яка зруйнує відпочинок

Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 10:12
Чому варто уникати розеток із USB-портами в аеропорту — поради для пасажирів
Туристка розмовляє в аеропорту телефоном. Фото: Freepik

Розетки із USB-портами в аеропорту здаються справжнім порятунком під час подорожей за кордон, адже вам не треба турбуватися про адаптери. Проте така зарядка гаджета може принести більше шкоди. Ця, здавалось би, рутинна дія може призвести до того, що кругленька сума може непомітно зникнути із вашого рахунку.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Чому варто уникати розеток із USB-портами в публічних місцях

Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) попередила пасажирів про те, що використання USB-портів в аеропортах може зробити ваш гаджет більш вразливим до кібератак. Зокрема, хакери можуть встановити шкідливе програмне забезпечення на USB-порти (juice/port jacking).

Juice jacking — це форма кібератаки, при якій публічні USB-порти використовуються для викрадення даних або встановлення шкідливого програмного забезпечення на пристрій. Проблема не обмежується лише аеропортами, оскільки будь-які розетки з USB-портами в громадських місцях можуть бути в зоні ризику — на борту літака, на вокзалах, в готелях і кав'ярнях.

За допомогою juice jacking хакери можуть отримати доступ до конфіденційної інформації — паролів, електронної пошти та даних ваших банківських карт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи купити підписку Ryanair Prime.

Також ми писали, як звичайна качалка для тіста рятує після довгих перельотів. Вона допомагає позбавитись болю.

аеропорти подорож хакери безпека туризм USB
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
