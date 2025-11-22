Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Один день во Львове — что стоит посмотреть при первом визите

Один день во Львове — что стоит посмотреть при первом визите

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 12:22
обновлено: 09:51
Отпуск на один день во Львове - где стоит побывать
Зима во Львове. Фото: prolviv.com

Украинский Львов прекрасен в любое время года. В городе много уютных кафе и ресторанов, которые согреют вас после насыщенной и интересной прогулки по культурной столице. Если же вы планируете отпуск за границей и есть немного времени, чтобы провести в этом невероятном городе — путешественница посоветовала интересные локации на один день.

Соответствующим роликом поделилась тревел-блогер sofia.rist в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Короткий маршрут по Львову

Блогер порекомендовала начать прогулку по городу с центральной площади Рынок — архитектура Львова не уступает многим европейским городам.

Путешественница посоветовала обязательно подняться на смотровую площадку на Ратуше, которая не только открывает невероятные локации города, но и погрузит Вас в атмосферу Италии — невероятные балкончики и уютные заведения. Весной и летом здесь все засажено ароматными цветками.

После Ратуши можно посетить Бернардинский монастырь и подняться по улочке Армянский к Львовской опере, которая является главной визитной карточкой города.

Также можно подняться на смотровую площадку на Мемориале Небесной Сотни, рядом с которым есть атмосферный ресторанчик с татарской кухней и демократичными ценами. В конце маршрута можно насладиться видами города прогулкой на электросамокатах.

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали, что в рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединил село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.

города путешествие Львов зима туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации