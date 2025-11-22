Відпустка на один день у Львові — де варто побувати

Зима у Львові. Фото: prolviv.com

Український Львів прекрасний у будь-яку пору року. У місті багато затишних кав'ярень та ресторанів, які зігріють вас після насиченої та цікавої прогулянки культурною столицею. Якщо ж ви плануєте відпустку за кордоном і маєте трохи часу, щоб провести у цьому неймовірному місті — мандрівниця порадила цікаві локації на один день.

Відповідним роликом поділилась тревел-блогерка sofia.rist в TikTok.

Короткий маршрут Львовом

Блогерка порекомендувала розпочати прогулянку містом з центральної площі Ринок — архітектура Львову не уступає багатьом європейським містам.

Мандрівниця порадила обов'язково піднятися на оглядовий майданчик на Ратуші, який не лише відкриває неймовірні локації міста, а й занурить Вас в атмосферу Італії — неймовірні балкончики й затишні заклади. Навесні та влітку тут все засаджено ароматними квітками.

Після Ратуші можна відвідати Бернардинський монастир та піднятися по вуличці Вірменський до Львівської опери, яка є головною візитівкою міста.

Також можна піднятися на оглядовий майданчик на Меморіалі Небесної Сотні, поруч з яким є атмосферний ресторанчик з татарською кухнею та демократичними цінами. Наприкінці маршруту можна насолодитися краєвидами міста прогулянкою на електросамокатах.

