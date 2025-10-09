Япония на 900% увеличит налоги для туристов - с чем связано

Улицы Японии. Фото: pexels.com

Япония ввела самый высокий в истории налог на проживание в отелях своей столицы Киото. Страна известна своими храмами и уникальной архитектурой, культурой и природой. Однако чрезмерное количество туристов вызывает серьезные пробки на улицах и дорогах, а японцы страдают от большого количества мусора и сильного шума.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Космические сборы для туристов в Японии

Отмечается, что уже с весны следующего года путешественникам может быть дополнительно начислена значительная сумма в размере до 10 000 иен за ночь (примерно 2700 гривен). Новый налог был утвержден правительством страны, чтобы бороться с чрезмерным потоком туристов.

Туристический сбор в отелях взимается с туристов с 2018 года, но пока он составляет 1 000 иен за ночь (примерно 270 гривен). Однако с марта 2026 года ценник уже будет зависеть от типа отеля. Посетители, которые будут останавливаться в роскошных отелях, будут платить 10 000 иен за ночь (примерно 2700 гривен).

За последние годы в Японии вырос туризм на 15,6% по сравнению с показателями до пандемии COVID-19 и популярные города страны страдают от чрезмерного наплыва туристов.

Самая высокая гора Японии Фудзи, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, страдает от чрезмерного туризма — существенно возросло количество сообщений о загрязнении, мусоре и незаконной парковке. Власти вставили сбор в размере 4000 иен (примерно 1000 гривен) на все 4 маршрута к горе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Южном Тироле в Италии введут отдельный налог для туристов, путешествующих вместе со своей собакой. Таким образом местные власти планируют улучшить ситуацию с чистотой улиц и "перевоспитать" владельцев животных.

Также мы писали о недорогом курорте в Европе у океана, который станет идеальным вариантом для тех, кто обожает серфинг. На этом курорте также довольно доступные цены на апартаменты.