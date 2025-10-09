Японія на 900% збільшить податки для туристів — із чим пов'язано

Вулиці Японії. Фото: pexels.com

Японія впровадила найвищий в історії податок на проживання в готелях своєї столиці Кіото. Країна відома своїми храмами та унікальною архітектурою, культурою та природою. Проте надмірна кількість туристів спричиняє серйозні затори на вулицях та дорогах, а японці страждають від великої кількості сміття та сильного галасу.

Космічні збори для туристів в Японії

Зазначається, що вже з весни наступного року мандрівникам може бути додатково нарахована значна сума в розмірі до 10 000 єн за ніч (приблизно 2 700 гривень). Новий податок було затверджено урядом країни, щоб боротися із надмірним потоком туристів.

Туристичний збір в готелях стягується з туристів із 2018 року, але наразі він складає 1 000 єн за ніч (приблизно 270 гривень). Однак з березня 2026 року цінник вже залежатиме від типу готелю. Відвідувачі, які зупинятимуться в розкішних готелях, будуть платити 10 000 єн за ніч (приблизно 2 700 гривень).

За останні роки в Японії зріс туризм на 15,6%, порівняно з показниками до пандемії COVID-19, і популярні міста країни страждають від надмірного напливу туристів.

Найвища гора Японії Фудзі, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, потерпає від надмірного туризму — суттєво зросла кількості повідомлень про забруднення, сміття та незаконне паркування. Влада вставила збір розміром 4 000 єн (приблизно 1 000 гривень) на всі 4 маршрути до гори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Південному Тіролі в Італії введуть окремий податок для туристів, які подорожують разом зі своїми собаками. Таким чином місцева влада планує покращити ситуацію із чистотою вулиць та "перевиховати" власників тварин.

