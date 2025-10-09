Відео
Одне з найгарніших міст Азії різко збільшить податки для туристів

Одне з найгарніших міст Азії різко збільшить податки для туристів


Дата публікації: 9 жовтня 2025 16:00
Японія на 900% збільшить податки для туристів — із чим пов'язано
Вулиці Японії. Фото: pexels.com

Японія впровадила найвищий в історії податок на проживання в готелях своєї столиці Кіото. Країна відома своїми храмами та унікальною архітектурою, культурою та природою. Проте надмірна кількість туристів спричиняє серйозні затори на вулицях та дорогах, а японці страждають від великої кількості сміття та сильного галасу.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Космічні збори для туристів в Японії

Зазначається, що вже з весни наступного року мандрівникам може бути додатково нарахована значна сума в розмірі до 10 000 єн за ніч (приблизно 2 700 гривень). Новий податок було затверджено урядом країни, щоб боротися із надмірним потоком туристів.

Туристичний збір в готелях стягується з туристів із 2018 року, але наразі він складає 1 000 єн за ніч (приблизно 270 гривень). Однак з березня 2026 року цінник вже залежатиме від типу готелю. Відвідувачі, які зупинятимуться в розкішних готелях, будуть платити 10 000 єн за ніч (приблизно 2 700 гривень).

За останні роки в Японії зріс туризм на 15,6%, порівняно з показниками до пандемії COVID-19, і популярні міста країни страждають від надмірного напливу туристів.

Найвища гора Японії Фудзі, яка є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, потерпає від надмірного туризму — суттєво зросла кількості повідомлень про забруднення, сміття та незаконне паркування. Влада вставила збір розміром 4 000 єн (приблизно 1 000 гривень) на всі 4 маршрути до гори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Південному Тіролі в Італії введуть окремий податок для туристів, які подорожують разом зі своїми собаками. Таким чином місцева влада планує покращити ситуацію із чистотою вулиць та "перевиховати" власників тварин.

Також ми писали про недорогий курорт у Європі біля океану, який стане ідеальним варіантом для тих, хто обожнює серфінг. На цьому курорті також доволі доступні ціни на апартаменти.

податки подорож Японія гроші туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
