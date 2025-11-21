Видео
Опасные для пассажиров — какие вещи нельзя брать в самолет

Дата публикации 21 ноября 2025 20:25
обновлено: 16:55
Что запрещается брать в самолет в 2025 году — перечень
Багажное отделение в аэропорту. Фото: pexels.com

Путешественникам стоит быть осторожными при упаковке своих вещей в отпуск. Туристам напомнили о распространенных предметах, которые могут вызвать проблемы при прохождении контроля в аэропорту. Если что-то из этого перечня обнаружат в вашем чемодане или рюкзаке — вам могут отказать в посадке на рейс.

Об этом пишет Daily Express.

Мягкий сыр

В самолете запрещено везти мягкие сыры, такие как бри или камамбер, а также джемы, чатни, и даже оливки в масле и соусы. Все эти продукты считаются службой безопасности аэропорта "жидкостями" и должны быть сданы в зарегистрированный багаж, если их количество превышает лимит в 100 мл.

Зонтики

Складные зонтики разрешено перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже, но большие зонтики могут нести риск в экстремальных ситуациях, поэтому их лучше отдать в багаж.

Ножницы

Вы можете взять с собой в самолет маникюрные ножницы, если размер их лезвия не превышают 6 см. Однако обязательно проконсультируйтесь с представителями авиакомпании, поскольку некоторые из них устанавливают более строгие правила в отношении таких острых предметов.

Спортивное снаряжение

Ракетки и кии можно перевозить в ручной клади, но все громоздкое или такое, что может вызвать травмы, например, крикетные биты, клюшки для гольфа или дротики - нужно обязательно сдавать в багаж.

Колышки для палаток

Они подпадают под категорию "острые предметы" - их строго запрещено перевозить в ручной клади. Чтобы вам не отказали в посадке на рейс — запакуйте их в багаж.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, что недавно авиационная группа British Airways заключила соглашение с SpaceX Starlink об обеспечении Wi-Fi на борту всех пяти авиакомпаний. Пассажиры смогут пользоваться скоростным интернетом уже в ближайшее время.

авиарейсы путешествие самолеты туризм запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
