Що забороняється брати в літак у 2025 році — перелік

Мандрівникам варто бути обережними під час пакування своїх речей у відпустку. Туристам нагадали про поширені предмети, які можуть спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту. Якщо щось із цього переліку виявлять у вашій валізі чи рюкзаку — вам можуть відмовити у посадці на рейс.

М'який сир

В літаку заборонено везти м'які сири, такі як брі або камамбер, а також джеми, чатні, і навіть оливки в олії та соуси. Всі ці продукти вважаються службою безпеки аеропорту "рідинами" і повинні бути здані в зареєстрований багаж, якщо їх кількість перевищує ліміт у 100 мл.

Парасольки

Складані парасольки дозволено перевозити як в ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі, але великі парасольки можуть нести ризик в екстремальних ситуаціях, тому їх краще віддати в багаж.

Ножиці

Ви можете взяти з собою в літак манікюрні ножиці, якщо розмір їх леза не перевищують 6 см. Проте обов'язково проконсультуйтеся з представниками авіакомпанії, оскільки деякі з них встановлюють більш суворі правила щодо таких гострих предметів.

Спортивне спорядження

Ракетки та киї можна перевозити в ручній поклажі, але все громіздке або таке, що може спричинити травми, наприклад, крикетні біти, ключки для гольфу або дротики — потрібно обов'язково здавати в багаж.

Кілки для наметів

Вони підпадають під категорію "гострі предмети" — їх суворо заборонено перевозити в ручній поклажі. Щоб вам не відмвоили у посадці на рейс — запакуйте їх у багаж.

