Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Небезпечні для пасажирів — які речі не можна брати в літак

Небезпечні для пасажирів — які речі не можна брати в літак

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 20:25
Оновлено: 16:55
Що забороняється брати в літак у 2025 році — перелік
Багажне відділення в аерпоорту. Фото: pexels.com

Мандрівникам варто бути обережними під час пакування своїх речей у відпустку. Туристам нагадали про поширені предмети, які можуть спричинити проблеми під час проходження контролю в аеропорту. Якщо щось із цього переліку виявлять у вашій валізі чи рюкзаку — вам можуть відмовити у посадці на рейс.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

М'який сир 

В літаку заборонено везти м'які сири, такі як брі або камамбер, а також джеми, чатні, і навіть оливки в олії та соуси. Всі ці продукти вважаються службою безпеки аеропорту "рідинами" і повинні бути здані в зареєстрований багаж, якщо їх кількість перевищує ліміт у 100 мл.

Парасольки

Складані парасольки дозволено перевозити як в ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі, але великі парасольки можуть нести ризик в екстремальних ситуаціях, тому їх краще віддати в багаж.

Ножиці 

Ви можете взяти з собою в літак манікюрні ножиці, якщо розмір їх леза не перевищують 6 см. Проте обов'язково проконсультуйтеся з представниками авіакомпанії, оскільки деякі з них встановлюють більш суворі правила щодо таких гострих предметів.

Спортивне спорядження 

Ракетки та киї можна перевозити в ручній поклажі, але все громіздке або таке, що може спричинити травми, наприклад, крикетні біти, ключки для гольфу або дротики — потрібно обов'язково здавати в багаж.

Кілки для наметів

Вони підпадають під категорію "гострі предмети" — їх суворо заборонено перевозити в ручній поклажі. Щоб вам не відмвоили у посадці на рейс — запакуйте їх у багаж.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що нещодавно авіаційна група British Airways уклала угоду з SpaceX Starlink про забезпечення Wi-Fi на борту всіх п'яти авіакомпаній. Пасажири зможуть користуватися швидкісним інтернетом вже найближчим часом.

авіарейси подорож літаки туризм заборони
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації