Из аэропорта в Молдове эвакуировали пассажиров — что произошло

Работа международного аэропорта Кишинева была приостановлена из-за вероятной угрозы взрывчатки. Соответствующее сообщение поступило в полицию утром в пятницу, 17 октября. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, которые проверяют информацию. Запланированные рейсы были перенесены, а пассажиров эвакуировали.

Об этом сообщает телеграм-канал Ungureanu 112.

Что произошло в аэропорту Кишинева

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о заминировании в Международном аэропорту Кишинева. Специализированные службы прибыли на место происшествия, все пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы.

По данным источников издания, на этот раз это не фейковое сообщение о спрятанной бомбе, к которым все привыкли. Отмечается, что это "нечто более серьезное и гораздо хуже".

Сканеры в аэропорту якобы зафиксировали, что в чемодане, который должен был попасть на борт самолета, вылетавшего из Кишинева в Милан, было что-то подозрительное. Его якобы оставил гражданин Албании, который сбежал из аэропорта и направился в Сингеру. Правоохранители преследуют его, а саперы исследуют взрывной предмет, чтобы обезвредить его.

Эвакуация из аэропорта Кишинева. Фото: t.me/Ungureanu112

