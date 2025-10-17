Відео
Пасажирів аеропорту Кишинева було евакуйовано — що сталось

Пасажирів аеропорту Кишинева було евакуйовано — що сталось

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:35
Оновлено: 11:50
З аеропорту в Молдові евакуювали пасажирів — що сталося
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Роботу міжнародного аеропорту Кишинева було призупинено через ймовірну загрозу вибухівки. Відповідне повідомлення надійшло до поліції вранці у п'ятницю, 17 жовтня. Нині на місці працюють усі відповідні служби, які перевіряють відповідну інформацію. Заплановані рейси було перенесено, а пасажирів евакуювали.

Про це повідомляє телеграм-канал Ungureanu 112.

Що сталось в аеропорту Кишинева

Зазначається, що в поліцію надійшло повідомлення про замінування в Міжнародному аеропорту Кишинева. Спеціалізовані служби прибули на місце події, всіх пасажирів та працівників аеропорту було евакуйовано.

За даними джерел видання, цього разу це не фейкове повідомлення про заховану бомбу, до яких всі звикли. Зазначається, що це "щось серйозніше і набагато гірше".

Сканери в аеропорту нібито зафіксували, що в валізі, яка мала потрапити на борт літака, що вилітав з Кишинева до Мілана, було щось підозріле. Її нібито залишив громадянин Албанії, який втік з аеропорту і попрямував до Сингери. Правоохоронці переслідують його, а сапери досліджують вибуховий предмет, щоб знешкодити його.

None - фото 1
Евакуація з аеропорту Кишинева. Фото: t.me/Ungureanu112

Раніше ми розповідали, що відпочивальники біля одного з іспанських курортів ризикують заразитися смертельною хворобою. У місті Малага та сусідніх регіонах оголосили стан підвищеної готовності через виявлений вірус Західного Нілу.

Також ми писали, як не стати жертвою аферистів у Єгипті. Туристи мають постійно бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.

